Zum zehnten Mal richtete der Verein „Renegades – Line Dance just for fun“ das Tanzturnier „German World of Dance“ aus. Nicht nur dieses Jubiläum wurde am Wochenende in Heddesheim gefeiert, sondern auch das 20-jährige Bestehen der Renegades selbst. Die Stimmung im blau-weiß dekorierten Bürgerhaus mit insgesamt rund 200 Gästen war überaus heiter. Das diesjährige Motto lautete „Glamorous“.

Altersspanne von 7 bis 70 Jahre

„Line Dance heißt nicht nur neben- und hintereinander zu alter Countrymusik tanzen“, erklärte Pressewartin Simone Götz dem „MM“ und führte weiter aus: „Wir tanzen zu allen möglichen Charthits mit verschiedenen Choreogafien, was viele überhaupt nicht wissen.“ Die zweitägige Veranstaltung war wie immer für Groß und Klein gedacht, und so reichte die Altersspanne der Teilnehmer von sieben bis 70 Jahre.

Zum ersten Mal war das Event komplett ausverkauft, was Simone Götz sehr stolz machte. Womöglich lag das am Jubiläum, vermutete sie: „Wir erhalten allgemein immer viel positive Resonanz, was uns natürlich überaus freut.“ Selbst die Wertungsrichter fragen jedes Jahr, ob sie beim nächsten Mal wieder dabei sein dürfen. Diese werten nämlich nicht nur, sie sind auch als Tänzer immer präsent.

Die mit den Renegades befreundeten Tänzerinnen und Tänzer aus Lettland kamen dieses Jahr zu Besuch und tanzten ebenso beim „World of Dance“ mit. Vor 15 Jahren hatten sie verschiedene deutsche Line Dance Vereine angeschrieben, um Kontakte zu knüpfen und gemeinsam eine tolle Zeit zu erleben. „Unser Verein war dann der einzige, der Rückmeldung gab“, berichtete Götz. Das erste Treffen kam schließlich etwas spontaner als geplant, da der Reisebus aus Lettland in Hockenheim aus dem Verkehr gezogen werden musste – der Verein war ursprünglich auf dem Weg nach Belgien: „Wir wurden von der Autobahnpolizei angerufen, da die Mitglieder nur uns in Deutschland kannten.“ Und ehe man sich versah, wurde eine Freundschaft daraus.

Allgemein beschrieb Götz die Renegades als „bunte Truppe, die nicht nur mindestens einmal wöchentlich trainiert, sondern auch zusammen viel Spaß in der Freizeit hat“. Über neue Mitglieder und auch Gäste freue man sich selbstverständlich immer sehr.

