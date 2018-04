Viele Aktivitäten bescheren gutes finanzielles Polster

Anzeige

„Auch im neuen Jahr planen wir ähnliche Veranstaltungen“, erklärte Schultz. „Eine Führung im Nationaltheater steht auf dem Programm, da können sich die Mitglieder der Chöre gerne anmelden“, kündigte sie an. Kassier Rolf Schneider sprach vom gewinnbringendsten Jahr bisher. „Doch der Gospel-Workshop wird wieder einiges abbauen“, schränkte er ein. Willi Riedel und Doris Niedermayr haben die Kasse geprüft und zeigten sich sehr zufrieden mit der Arbeit des Kassiers. Pfarrer Dierk Rafflewski beantragte die Entlastung des Vorstandes, der die Mitglieder zustimmten. Die Rechnungsprüfer Doris Niedermayr und Willi Riedel wurden für die kommenden zwei Jahre in ihrer Funktion einstimmig wiedergewählt.

„Die Musik unserer Kirchengemeinde ist breit gefächert und leistet auch einen Beitrag zur kulturellen Vielfalt in der Gemeinde Heddesheim. Wer mitmachen will, ist gerne gesehen“, so Birgit Schultz in ihrem Schlusswort. In der Evangelischen Kirchengemeinde Heddesheim gibt es folgende musikalische Gruppen: Posaunen- und Kirchenchor, Gospelchor Rainbow, Ökumenischer Frauensingkreis, Madrigal- und Flötenensemble, dazu die Orgel und das Klavier der Kirche.

