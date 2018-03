„Vision“ vom neuen Areal gibt die grobe Richtung vor

Anzeige

Beiden gemeinsam ist ein großer öffentlicher Freiraum mit viel Grün im rückwärtigen Bereich von Unterdorf- und Schulstraße. Während Vorschlag 1 Parkplätze vollständig daraus verbannen und in einer Tiefgarage ansiedeln würde, stellte Kettering Variante 2 (unser Bild) mit oberirdischen Parkplätzen und etwas kleinerer Grünfläche als die „realistischere“ vor. „Die erste Idee wäre ein großer Eingriff in die private Grundstückssituation“ – und deutlich teurer, wie er erklärte. „Der eine oder andere Eingriff in die Bausubstanz“ sei freilich auch bei der favorisierten Idee nicht ganz zu vermeiden, räumte er ein.

Ein Punkt, der Günther Heinisch offenbar aufhorchen ließ. „Das wenigste gehört der Gemeinde“, gab der Grünen-Rat zu bedenken. Wo sich die Planer etwa die „Tore“ zum Grünbereich vorstellen, stünden derzeit teils Privatgebäude. „Wenn wir heute die Satzung beschließen, ist das dann so festgezurrt?“, wollte Heinisch wissen.

Ist es nicht, wie Kessler mit Verweis auf die bisherigen Sanierungsgebiete Ortskern I und II erklärte. Auch dort wurde nicht alles genau so realisiert, wie es die anfängliche „Vision“ in den Raum stellte. „Es geht nicht um einzelne Gebäude, sondern um Strukturen“, so der Bürgermeister. „Das wird immer nur eine Leitlinie sein, die sich auch mal wieder ändern kann“ – etwa in der Diskussion mit den Grundstückseigentümern. So werde das „Grobkonzept“ weiter verfeinert und angepasst. Dass sich manches erst nach vielen Jahren (siehe neuer Edeka-Markt), anderes bisweilen gar nicht (siehe Nordkante Dorfplatz) umsetzen lässt, haben die zurückliegenden Entwicklungen im Ortskern gezeigt. Die Grundstücke zwischen Dorfplatz und Unterdorfstraße wurden übrigens zusätzlich in das neue Sanierungsgebiet aufgenommen, sagte Kessler am Donnerstag.

„Wird Diskussionen geben“

Insgesamt sahen die Räte die angedachte Entwicklung positiv. CDU-Rat Rainer Hege sprach von einer wichtigen Chance für die Anlieger, Sanierungsvorhaben fördern zu lassen. Dies gelte es, ihnen zu vermitteln. „Der Vorschlag zur Neugestaltung ist gut“, fand SPD-Rat Jürgen Harbarth. Angesichts dreier großer Eigentümer in dem Gebiet – Gemeinde, Kirche, Private – werde die Neuordnung freilich „nicht ohne Diskussionen“ verlaufen.

„Eine grüne Ortsmitte ist charmant, auch aus klimaökologischen Gründen“, merkte Grünen-Rat Heinisch an. FDP-Fraktionschef Frank Hasselbring bat, bei der Weiterentwicklung an die Folgekosten zu denken – schon allein deswegen hege er zum ersten Entwurf mit Tiefgarage große Bedenken: „Es geht uns schließlich nicht jedes Jahr so gut wie heute“, schlug er schon den Bogen zum Haushalt, den die Gemeinderäte etwa eine Stunde später ebenfalls beschlossen (Bericht auf dieser Seite).

