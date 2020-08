Volkshochschule Heddesheim: Die Herausforderung heißt Corona

Eine Woche nach Ende der Sommerferien startet die Volkshochschule (VHS) Heddesheim am 21. September in ein schwer planbares Semester. Wie sich die Corona-Situation entwickelt und was daraus für das Angebot folgt, ist derzeit nicht absehbar. „Wir haben im VHS-Verband Unterer Neckar diskutiert, ob wir überhaupt ein Programmheft drucken sollen“, sagt Friedrich Graser. Der ehrenamtliche Leiter der VHS Heddesheim entschied sich, wie seine Kollegen in Nachbarkommunen, dafür.

„Die Bürger sind es doch gewohnt, etwas in der Hand zu haben, um sich zu orientieren“, erklärt er im Gespräch mit dieser Redaktion. Gerade ältere VHS-Nutzer seien auch noch nicht so sehr online unterwegs. Und nicht zuletzt lockt das bunt gedruckte DIN A5-Heft immer wieder neue Interessenten an, wenn es kostenlos und gut sichtbar in öffentlichen Einrichtungen ausliegt.

Gleichwohl steht die Planung unter dem Vorbehalt, dass sich die Corona-Vorgaben nicht wieder verschärfen, betont Graser. Manche Angebote seien im zweiten Halbjahr daher etwas ausgedünnt. Exkursionen gebe es zum Beispiel weniger als sonst. „Wenn wir jeweils nur jeden zweiten Platz im 50er-Bus besetzen können, rechnet sich das nicht“, erklärt er. Zurückhaltend waren er und seine hauptamtliche Kollegin Annelie Kreis auch bei den Kochkursen. „In den Sprach- oder Nähkursen zum Beispiel können die Teilnehmer auf Abstand sitzen, beim Kochen am Herd ist das schwer möglich“, führt der VHS-Chef aus.

Erste Anmeldetage ruhiger

Weitere Herausforderung: Wegen Corona können Gesundheitskurse nur kleiner ausfallen. „Wo wir sonst zwölf Teilnehmer aufnehmen konnten, dürfen es jetzt je nach Raum nur maximal acht sein“, informiert Graser. „Wo es möglich war, haben wir also Kurse geteilt.“ Die ohnehin begrenzten Raumkapazitäten wurden dadurch natürlich noch mehr ausgeschöpft als sonst. „Viel Neues konnten wir deshalb dieses Mal nicht hinzunehmen“, bedauert Graser. An einigen wenigen Stellen sei es dennoch gelungen. Zum Beispiel nennt er einen Vortrag über Hautkrebs, den er wegen der Vorbeugung insbesondere jungen Menschen ans Herz legen möchte. Apropos Vortrag: Im November will der Archäologe Klaus Wirth bei der VHS über die neuesten Funde im Ortskern berichten. „Letztes Mal stieß sein Vortrag auf eine hervorragende Resonanz“, freut sich Graser auf ein Wiedersehen.

Wie sich die Pandemie auf die Nachfrage im neuen Semester auswirkt, ist kaum abzusehen. „Die ersten Anmeldetage Ende Juli verliefen wesentlich ruhiger als sonst“, stellt der VHS-Leiter fest. Das freilich liege vermutlich weniger an Corona-bedingter Zurückhaltung als an fehlender Stammkundschaft: „Wegen der Hallenbadsanierung können wir in diesem Herbst keine Wasserkurse anbieten“, erinnert Graser. Im nächsten Jahr kämen dafür alle in den Genuss des neuen Umkleidebereichs.

Internetseite wird modernisiert

Wenn es die Umstände erfordern, werden aktuelle Änderungen an den Kursen auf den Internetseiten der VHS ausgespielt, verspricht Graser. Dass diese in den nächsten Wochen modernisiert werden, kündigt er bei dieser Gelegenheit sehr gerne an: „Dann können Kurse direkt online gebucht werden.“ Außerdem sehen die Nutzer sofort, ob überhaupt noch Plätze frei sind. Diese Info scheint derzeit sogar bei solchen Kursen interessant zu werden, die sonst nicht ganz weit oben in der VHS-Hitliste standen: „Unsere Smartphone- und Tablet-Kurse sind im Moment sehr stark nachgefragt“, sagt Graser. Er sieht darin eine Auswirkung der Kontaktbeschränkungen und den Wunsch, gerade älterer Menschen, über die digitalen Medien familiäre und soziale Kontakte zu pflegen.

Überrascht hat den VHS-Chef dagegen ein neuer Trend: Schien Maschinenschreiben doch seit Jahrzehnten „out“, wollten jetzt wieder mehr Menschen ein Zehnfingersystem für die Arbeit am PC oder Laptop erlernen. Wer sich dafür interessiert, wird im Heft auf Seite 24 fündig.

Gemeinsame Zertifizierung:

Die Volkshochschulen Heddesheim, Edingen-Neckarhausen, Ladenburg/Ilvesheim, Schriesheim/Wilhelmsfeld und Dossenheim haben kürzlich ihre Zertifizierung vom VHS-Verband erhalten.

Die Zertifizierung bescheinigt den Einrichtungen, erfolgreich ein Qualitätssicherungsprogramm des Verbandes durchlaufen zu haben.

Laut Friedrich Graser, ehrenamtlicher VHS-Leiter in Heddesheim, handelt es sich um die erste Gruppenzertifizierung in Baden-Württemberg.

Die fünf Volkshochschulen

kooperieren, um ein Programm anbieten zu können, das alle geforderten Bereiche abdeckt.

Sie profitieren durch die Zusammenarbeit außerdem von einem gemeinsamen Dozentenpool.

Ziel ist, dass bis 2022 alle Volkshochschulen im Landesverband zertifiziert sein müssen. Auch sollen dann alle Einrichtungen eine hauptamtliche Leitung haben.

