Vom Glühweinstand zum Thron

Eine Quote brauchen die Hellesema Grumbe nicht: Sie werden regelmäßig von Frauen regiert. Doch die alle Jahre wiederkehrende weibliche Alleinherrschaft wird in diesem Jahr durchbrochen. Wenn Prinzessin Sabrina III. von Rhythmus und Beat am 23. November im Bürgerhaus das närrische Zepter abgibt, übernimmt ein Prinzenpaar die Regentschaft: Sabrina IV. und Patrick I. alias Sabrina Schumacher und Patrick Kofke. Gestern lüfteten die Grumbe beim internen Start in die Kampagne das bis dahin gut gehütete Geheimnis.

Ein Prinzenpaar – das gibt es bei den Grumbe nur alle elf Jahre, also zum närrischen Jubiläum. Sabrina und Patrick sind damit die zweite „Doppelspitze“ des 1996 gegründeten Karnevalvereins. Ihr Namenszusatz „Für immer und ewig“ verrät: Auch im „echten“ Leben sind die beiden Herzdame und Herzbube, „gefunkt“ hat es vor gut zwei Jahren. „Aber wir werden jetzt nicht am Rosenmontag heiraten“, nehmen sie lachend eine Frage vorweg, die sich irgendwie aufdrängt. Schließlich ist vielen noch in guter Erinnerung, dass sich das erste Grumbe-Prinzenpaar, Daniela I. und Henrik II., am Rosenmontag des Jahres 2008 im Heddesheimer Standesamt das Ja-Wort gegeben hat. Das bleibt wohl vorerst einzigartig.

Über einen närrischen Jubel-Tag verfügt Sabrina IV. auch so schon: „Ich bin am schmutzigen Donnerstag geboren“, verrät die 20-Jährige und ergänzt lachend: „Die Fasnacht ist mir sozusagen in die Wiege gelegt worden.“ Ihre Brötchen verdient die gelernte Bürokauffrau in der Immobilienbranche, doch ihre Freizeit gehört seit elf Jahren – irgendwie auch passend – dem Gardetanz, der sie 2010 zu den Grumbe nach Heddesheim brachte. Sie tanzt nicht nur selbst, sondern gibt ihre Kenntnisse auch als Trainerin dem Grumbe-Nachwuchs in der Krümel- und der Juniorengarde weiter.

Bei den Heddesheimer Narren lernte sich das Prinzenpaar vor acht Jahren kennen, Patrick war da schon ein paar Jahre länger im Verein. „Ich bin über meine Schwester so reingerutscht“, erinnert sich der 30-Jährige an Helfertätigkeiten beim Guggemusikfest Anfang der 2000er Jahre. Einmal begonnen, war die Karriere als Fasnachter jedoch nicht mehr aufzuhalten. 2013 wurde Kofke in den Elferrat gewählt, seit 2017 ist er dessen Präsident.

„Schon immer ein Traum“

Seinem Vorgänger, dem jetzigen Ehren-Elferratspräsident Rudi Göhner, hat er seine heutige „Prinzenrolle“ zu verdanken: „Er hat mich beim Weihnachtsmarkt 2016 am Grumbe-Stand auf die Seite genommen und gefragt, ob wir das machen wollen“, erzählt Patrick I. Seine künftige Prinzessin war gerade auf der Heimfahrt von einem Betriebsausflug nach Zweibrücken, als sie die Nachricht direkt von der Glühweinbude per WhatsApp erhielt. „Voll unromantisch“, kommentiert sie augenzwinkernd. Beide sagten noch am selben Abend zu.

„Für mich war das schon immer ein Traum“, gesteht Sabrina und ergänzt lachend: „Patrick musste dann einfach mitmachen.“ Dazu überreden habe sie ihn aber wirklich nicht müssen. Schließlich freut auch er sich, während der Kampagne „die Prinzessin mal nicht nur vorstellen zu dürfen, sondern als Prinz neben ihr im Mittelpunkt zu stehen“.

Das erste Mal wird dies bei der Inthronisation im Bürgerhaus am 23. November (19.11 Uhr) der Fall sein, wenn die beiden offiziell ihr hoheitliches Amt antreten. Dann darf auch seine Sabrina in einem ihrer fünf prächtigen Kleider – blau, pink, korall, grün und rot – auf die Bühne und sich „wie eine Märchenprinzessin fühlen“, worauf sie sich schon freut. So, wie überhaupt auf die vielen närrischen Gelegenheiten, bei denen sie „ihre“ Grumbe dann in der Region würdevoll repräsentieren möchte, etwa den großen Ball der Prinzessinnen in Bad Dürkheim.

Übrigens: Auch in Heddesheim soll es im Jubiläumsjahr erstmals einen Ball der Prinzessin geben, verrät das Paar eine Neuerung in der Kampagne: Am 2. Februar spielt dazu die Musik im Bürgerhaus (Eintritt elf Euro, Kartenbestellung an kvh-grumbe@outlook.de).

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.11.2018