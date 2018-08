Vom großen Saal direkt ins Freie

Anzeige

Angrenzend an den künftigen Bürgergarten, am Kindergarten Beindstraße, sieht man schon erste Ergebnisse der Umgestaltung. Wenn die Kleinen in zwei Wochen aus den Ferien zurückkommen, sollen sie schließlich wieder draußen spielen können. Seit Dienstag steht der neue Turm mit Rutsche und Klettermöglichkeiten. Demnächst wird ein Zaun diesen Bereich wieder vom Bürgerhaus-Areal trennen. „Wir brauchen vorerst Flexibilität, da würde eine Mauer stören“, erinnert Kessler an das langfristig angedachte Großkonzept mit einem Grünzug im rückwärtigen Bereich von Unterdorf- und Schulstraße.

Kreuzung soll sicherer werden

Doch nicht nur hinter dem Bürgerhaus verändert sich in den nächsten Monaten alles. Zur Beindstraße hin wird mit dem Café ein weiterer Platz entstehen – mit Bänken rund um den Baum, der neben dem Kindergarten stehenbleiben konnte. Nicht zuletzt nutzt die Gemeinde die Gelegenheit, die Rathauskreuzung auch verkehrstechnisch zu verbessern. Kessler zeigt auf eine grüne Linie, die über den Gehweg Ecke Beind-/Unterdorfstraße gezeichnet ist: die künftige Bordsteinkante. „Bisher müssen Radfahrer, wenn sie von der Ober- zur Unterdorfstraße fahren, einen Schlenker nach links machen“, erklärt er die nicht ganz ungefährliche Situation, die nun entschärft werden soll. Der Ampelmast an der Oberdorfstraße muss damit zwar ein Stück zurückversetzt werden – „aber er stand schon jetzt fast zu nah an der Straße“, erläutert Kessler das Problem etwa für Busse.

Für eine optische Aufwertung des gesamten Areals rund um Café und Bürgerhaus soll am Ende eine einheitliche Pflasterung aus Granit sorgen. Alles in allem rund 600 000 Euro lässt sich die Gemeinde ihr neues Gesicht im Ortskern kosten. Ein neues Beleuchtungskonzept soll es am Ende auch bei Nacht zur Geltung bringen: Eine Kombination aus Stelen und Bodenstrahlern rückt dann Plätze und Gebäude ins rechte Licht, so der Plan.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.08.2018