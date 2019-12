Vom Pfarrhaus ins Zuchthaus

Am 16. Dezember 1799 wurde in Weinheim der spätere Pfarrer Georg Friedrich Schlatter als letzter Sohn des Färbermeisters Johann Georg Schlatter geboren. Nach dem Theologiestudium in Heidelberg wirkte er in Dallau, Linkenheim, Heddesheim und Mühlbach. Schon in Heddesheim, wo er zeitweise sogar als Dekan dem Kirchenbezirk Ladenburg-Weinheim vorstand, geriet er wegen seiner politischen Einstellung in Konflikt mit den staatlichen und kirchenamtlichen Behörden.

Wegen „Einmischung in weltliche Angelegenheiten“ – tatsächlich hatte er versucht, Beeinflussungen zur Wahl des Landtags von Seiten des Oberamtmanns zugunsten von konservativ-monarchisch gesinnten Abgeordneten zu verhindern – wurde er mit einem Disziplinarverfahren überzogen und 1844 nach Mühlbach strafversetzt.

Wegen Hochverrats verurteilt

In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts wandte er sich mehr und mehr den radikaldemokratischen Ideen der späteren Revolutionäre Friedrich Hecker und Gustav Struve zu, mit denen er auch persönlich bekannt war. Allerdings wollte er die Republik nicht mit Gewalt, sondern auf gesetzlichem Wege herbeiführen. Deshalb nahm er nach Ausbruch der Mairevolution in Baden und der Flucht des Großherzogs die Wahl in die Verfassungsgebende Versammlung nach Karlsruhe an, die er als Alterpräsident am 10. Juni 1849 eröffnete.

Bekanntlich wurde dieser erste Versuch einer Realisierung der Demokratie in Baden durch preußische Truppen nach wenigen Wochen im Keime erstickt. Anders als die meisten führenden Köpfe der 48er Revolution floh Schlatter nicht ins Ausland, sondern blieb auf seinem Posten in Mühlbach, wo er im Juli 1849 verhaftet wurde.

Nach kurzem Prozess wurde er wegen Hochverrats zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Das traf nicht nur ihn persönlich hart, sondern auch seine zahlreiche Familie, seine kränkliche Schwester und vor allem seine Frau Eva Margaretha mit ihren zwölf Kindern, von denen das Jüngste erst 1850 das Licht der Welt erblickte. Sie starb, während ihr Mann noch in Haft war. Da Schlatter selbst der Auffassung war, durch die Annahme seiner Wahl in die Verfassungsgebende Versammlung nichts Unrechtes begangen zu haben, weigerte er sich standhaft, ein Gnadengesuch einzureichen. Aufgrund einer allgemeinen Amnestie kam er dann nach sechs Jahren Haft aus Bruchsal frei.

Mit seinen jüngeren Kindern – fünf der älteren waren nach Amerika ausgewandert – versuchte er sich in Mannheim durch Gelegenheitsschriften mehr recht als schlecht über Wasser zu halten. Am 3. November 1875 ist er in seiner Geburtsstadt Weinheim verstorben.

