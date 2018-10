Beim Ehrungsabend der Freiwilligen Feuerwehr Heddesheim im Bürgerhaus wurden 14 Wehrangehörige für langjährige Dienstzeit und besondere Verdienste geehrt. Für 60 Jahre Feuerwehrdienst ausgezeichnet wurde Klaus Joachim. „Eine Ehrung für 60 Jahre treue Mitgliedschaft ist eine Besonderheit“, so der stellvertretende Verbandsvorsitzende Bernd Guthier vom Kreisfeuerwehrverband Rhein-Neckar-Kreis. Klaus Joachim erhielt eine Ehrennadel in Gold sowie eine Urkunde, ebenso wie Albert Treiber für seine 50-jährige Mitgliedschaft. Beide Geehrten sind aus Altersgründen in der Reservemannschaft der Feuerwehr Heddesheim.

Ausgezeichnet wurden als aktive Feuerwehrangehörige Ahmed El Menschawi für 40 Jahre sowie Daniela Fütterer, Henrik Fütterer, Oliver Nölling, Mario Bock und Sven Cebulla für ihre Mitgliedschaft von 25 Jahren. Die Ehrungen nahm der stellvertretende Kreisbrandmeister Patrik Janowski vor. Er überreichte die von Innenminister Thomas Strobl unterschriebene Ehrenurkunde sowie das Feuerwehr-Ehrenzeichen.

Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Heddesheim, Dieter Kielmayer, stellte bei seiner Begrüßung heraus, dass der Abend als Dank an die Mitglieder zu verstehen sei. Dieter Kielmayer: „Tag für Tag stellt ihr eure Zeit zur Verfügung, um Mitmenschen zu helfen. Ich bin stolz auf jeden einzelnen von euch“. Bürgermeister Michael Kessler lobte den großartigen Zusammenhalt der Feuerwehrfamilie, was auch die Ehrungsbandbreite von 25 bis 60 Jahre Mitgliedschaft zeige. Wenn man vom „Virus Feuerwehr“ infiziert sei, dann bleibe man dabei, so das Ortsoberhaupt. Kessler dankte der Wehr für die Bereitschaft der Gemeinde Heddesheim und deren Bürger zu dienen.

Wichtige Rolle

Die Feuerwehr, so Kessler, übernehme eine wichtige gesellschaftliche Rolle und verdiene großen Respekt. In Abstimmung mit dem Kommandanten würden auch in Zukunft Anschaffungen vorgenommen, um das gute Ausstattungsniveau zu halten. So sei der Mannschaftstransportwagen (MTW) im Haushaltsplan 2019 berücksichtigt und auch Ersatz für das 20 Jahre alte Tanklöschfahrzeug werde angegangen, ließ das Gemeindeoberhaupt wissen. Kessler hob abschließend nochmals das Jubiläumsjahr 2017 hervor, welches durch die Bereitschaft der Feuerwehr bei den Veranstaltungen besonders geprägt wurde.

Es folgten die Ehrungen der Jugendfeuerwehr durch Pascal Löffelhard von der Jugendfeuerwehr des Unterkreises Ladenburg. Löffelhard hob die besondere Verbindung zwischen den Jugendfeuerwehren Heddesheim und Ladenburg hervor. So starte man oft bei Zeltlagern und bei der Abnahme der Jugendleistungsspange unter dem Namen „Heddesburg“. Er ehrte die Jugendlichen Lukas Binder, Wilhelm Rutz, Oliver Sidorowicz und Henning Lulei für das erfolgreiche Ablegen der Jugendleistungsspanne. Für den Aufbau und Verdienste der Jugendfeuerwehr im Rhein-Neckar-Kreis wurden Christian Skibowski und der Jugendleiter der Heddesheimer Feuerwehr Stephan Koschel mit der Ehrennadel „Bronze“ und der entsprechenden Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg ausgezeichnet. Besonders geehrt für außergewöhnliche Leistungen und Verdienste wurden Daniela Fütterer mit der Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg „Silber“ und Henrik Fütterer mit der Ehrennadel „Gold“. Henrik Fütterer, der wie Daniela Fütterer aus der Jugendfeuerwehr verabschiedet wurde, war 23 Jahre in der Jugendfeuerwehr tätig.

Essen und Tanz

Den Ehrungen schloss sich ein Abendessen an, für das sich Peter Schumacher verantwortlich zeigte. Der Karnevalsverein „Heddesheimer Grumbe“ übernahm die Bewirtung. Für einen gelungenen Ehrungsabend trugen auch Martina Merx und ihr Dekoteam bei. Den musikalischen Part des Ehrungsabends übernahm das Musikduo „Gardenparty“ aus Schriesheim mit Klaus Schenk und Stefan Bernauer. Sie sorgten mit ihrer Musik dafür, dass gerne getanzt wurde.

