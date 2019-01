Von Badesee-App bis Online-Mitfahrzentrale

Die Gemeinde Heddesheim unternimmt den nächsten Schritt in die digitale Zukunft: Am kommenden Donnerstag, 31. Januar, 17 Uhr, soll der Gemeinderat die Digitalisierungsstrategie beschließen. Herzstück ist ein Katalog mit Maßnahmen für unterschiedliche Lebensbereiche. Dieser soll, so heißt es in dem gut 60 Seiten dicken Papier, „als Handlungsleitfaden für die kommenden Jahre verstanden werden, ohne dabei starr abgearbeitet werden zu müssen“. Zumal sich die Rahmenbedingungen ändern können. Dementsprechend soll die Digitalisierungsstrategie stetig fortgeschrieben und weiterentwickelt werden.

Entstanden ist das Paket in einem rund zehnmonatigen Entwicklungsprozess, zu dem unter anderem die Zukunftswerkstatt mit rund 50 Bürgern, Gemeinderäten, Vereinsvertretern sowie Akteuren aus Wirtschaft und Gesellschaft im vergangenen September gehörte. Die dort erarbeiteten Ideen haben die Gemeinde und ihr Projektpartner, die Dienstleistungsgesellschaft des Gemeindetags Baden-Württemberg (Gt-service), eingearbeitet.

Einige Maßnahmen der Digitalisierungsstrategie im Kurzüberblick:

Querschnittsmaßnahmen: Planung der Breitbandversorgung für das Gemeindegebiet, hier insbesondere Ausbau im Gewerbegebiet. Findet sich dafür kein privatwirtschaftliches Unternehmen, sollen der kommunale Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar und die Gemeinde selbst investieren. Den digitalen Wandel in der Verwaltung sollen speziell geschulte „Digitallotsen“ voranbringen.

Bildung und Kultur: Die örtlichen Schulen sollen mittelfristig an die Breitbandversorgung angeschlossen werden und über geeignete Hardware-Ausstattung (z. B. Tablets, Laptops, Smart Boards) verfügen, wobei auch Lehrer zu schulen wären. Die Karl-Drais-Schule hat bereits einen Medienentwicklungsplan erarbeitet, für die Hans-Thoma-Schule wird er angestrebt. Auch eine digitale Mensaorganisation, wie es sie in der Gemeinschaftsschule gibt, ist für die Grundschule geplant. Die Anmeldung für die Betreuung in den Kitas soll ebenfalls digitalisiert werden.

Wirtschaft und Handel: Ein VHS-Kurs soll aufgesetzt werden, der gerade kleinen und mittleren Unternehmen digitale Kompetenzen vermittelt (Homepage, Social Media, Datenschutz etc.). Ferner soll mittelfristig ein Online-Gewerbeportal eingerichtet werden, auf dem sich örtliche Betriebe präsentieren können. Ein lokaler Online-Marktplatz könnte darüber hinaus den örtlichen Einzelhandel stärken.

Infrastruktur: Das öffentliche WLAN-Netz soll ausgebaut und die Hotspots durch Ladestationen für mobile Anwendungen ergänzt werden. Die Straßenbeleuchtung soll, so das langfristige Ziel, „smart“, also intelligent werden: Sie dimmt in verkehrsarmen Zeiten runter und erhellt sich, wenn sich ein Auto oder Fußgänger nähert – dies würde Geld und Energie sparen.

Verwaltung und Bürgerservice: Der digitale Bürgerservice soll ausgebaut werden. Die Gemeinde will dazu noch in diesem Jahr einer Arbeitsgruppe beim Innenministerium beitreten, die für verschiedene Rathaus-Dienstleistungen (Abmeldung ins Ausland, Parkausweise u. Ä.) Pilotprozesse entwickelt hat. Auch Online-Terminvereinbarung, Weiterentwicklung der Bürger-App, digitales Amtsblatt und Fundbüro sowie ein einheitliches Bürgerkonto gehören zu den Überlegungen. Badesee-Besucher sollen von einem digitalen Buchungssystem profitieren können (Eintritt, Schließfachnutzung). Auch an ein digitales Bezahlsystem ist mittelfristig gedacht.

Mobilität: Je nach Bedarf sollen weitere Ladesäulen für E-Fahrzeuge eingerichtet und das Fahrradmietsystem erweitert werden. Um das innerörtliche Verkehrsaufkommen zu reduzieren, ist eine Online-Mitfahrzentrale angedacht. Langfristig soll ein strategisches Mobilitätskonzept entwickelt werden.

Info: Digitalisierungsstrategie zum Download: bit.ly/2Du8dHA

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019