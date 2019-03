Von März bis Dezember Programm beim Wochenmarkt

Ob Weinbörse oder Fischfest, Gottesdienst oder Weißwurstfrühstück: Der Heddesheimer Wochenmarkt „Frischer Freitag“ wird auch in diesem Jahr durch ein abwechslungsreiches Begleitprogramm zusätzlich belebt. Wie Marktchef Franz Winkler informiert, sind die Flyer mit der vollständigen Übersicht bereits im Druck und werden Anfang April mit einer Ausgabe des Mitteilungsblattes an alle Haushalte verteilt.

Von Ende März bis kurz vor Weihnachten locken demnach an insgesamt 14 Markttagen zusätzliche Angebote auf den Dorfplatz, angefangen mit einem Infostand von BUND und Bauhof zum Thema Müllentsorgung am 29. März bis hin zum Weihnachtsbaumverkauf am 13. und 20. Dezember.

Weinbörse und Fischfest

Einer der Höhepunkte ist die alljährliche Weinbörse, die diesmal auf den 21. September fällt. Von 14 bis 19 Uhr spielt dann Alleinunterhalter Manni Capello, während die Gäste Weine und Sekte der Winzergenossenschaft Schriesheim, der Wein- und Sektkellerei Schreier & Kohn und des Weinguts Raffl genießen können. „Ran an den Fisch!“ heißt es beim Fischfest, zu dem das Akustikgitarrenduo „Black & Wine“ jeweils im Frühjahr und im Herbst aufspielt (17. Mai und 11. Oktober). Örtliche Vereine runden mit ihrem Angebot den Markttag von 10 bis 15 Uhr ab.

Syrische Spezialitäten bietet der Arbeitskreis Flucht und Asyl, der sich am 5. April auf dem Heddesheimer Wochenmarkt präsentiert. Der Schulladen der Karl-Drais-Schule ist am 12. April und 12. Juli vor Ort, und das Flammkuchenmobil macht an vier Tagen Station auf dem Dorfplatz: 29. März, 24. Mai, 26. Juli und 18. Oktober. Mit einem ökumenischen Gottesdienst vor der Fleck-Scheune können die Marktbesucher am 6. September in das Wochenende starten, 14 Tage später ist die AVR mit ihrem Infostand zu Besuch. Ein zünftiges Weißwurstfrühstück bietet die Scheunengalerie – Café und Seniorentreff – am 27. September auf dem Dorfplatz an.

„Der Markt läuft nach wie vor gut“, freut sich Franz Winkler. Zehn Händler sorgen für ein breites Angebot an markttypischen Waren. Ein Überblick:

Käse/Eier/Molkereiprodukte: Jürgen Brunn, Mannheim

Obst und Gemüse: Berkant Aslaner, Viernheim

Produkte von der Pute: Weilerhöfer Bauernladen Irmelin Reinmuth, Helmstadt-Bargen

Pflanzen/Trockenblumen: Gerda Sauer, Mannheim

Griechische Spezialitäten/Feinkost: Vasileios Evlampidis, Viernheim

Backwaren: Backmobil Harald Tritsch, Birkenau

Fisch und Meeresfrüchte: Hans-Peter Trumpp, Reilingen

Fleisch/Wurst: Siegmar Mei, Bösingen

Pilze, Olivenöl, italienische Spezialitäten: Hüseyin Yörük, Mannheim

Pfälzer Dampfnudelmanufaktur: Ralph Schneider, Freinsheim

Weitere Betriebe: (tageweise) Schnor Flammkuchenmobil, Kühl Waffelmobil, Kutucu Hähnchenwagen (freitags), Holger Gocht Fischwagen (dienstags). agö

