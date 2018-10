Vorbereitungen für Volksabstimmung

Für die Volksabstimmung in Sachen Stuttgart 21 erhalten die "Abstimmungsberechtigten" in Heddesheim in diesen Tagen die Unterlagen. Das kündigte Bürgermeister Kessler im Gemeinderat an. Die Abstimmung findet am Sonntag, 27. November, statt. Aus den bisherigen 15 allgemeinen Wahlbezirken wird die Gemeinde vier Abstimmungsbezirke bilden. Zudem gibt es einen Briefwahlbezirk.

Die Wahllokale

