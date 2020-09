Vorhang bleibt in dieser Saison unten

Traurig müssen auch die Mitglieder des Heddesheimer Mundarttheaters Lellebollem die erzwungene Passivität durch die Corona-Pandemie ertragen. „Es geht halt nichts“, stellte Petra Frank, die 1. Vorsitzende, bei der Mitgliederversammlung fest. Der Vorhang bleibt in diesem Jahr geschlossen, es finden keine Theateraufführungen statt.

Mit gebührendem Abstand saßen die Mitglieder auf ihren Stühlen im Pflug im Bürgerhaus und arbeiteten zügig die Tagesordnung ab. Den ausführlichen Geschäftsbericht für 2019 verlas Schriftführer Marco Müller. Für das Theater im Bürgerhaus standen die Lellebollem hinter dem Tresen und an der Garderobe. Sie wechseln sich mit dem Team der DRK-Ortsgruppe Heddesheim ab. Die Lellebollem beteiligten sich 2019 mit einer Fußgruppe am Sommertagszug und zeigten sich sportlich beim Boule-Abend und dem Ostereierschießen. „Dabei haben wir unseren Verein gut repräsentiert“ sagte Müller. Leider musste der Verein mit dem plötzlichen Tod seines Kassenwarts Hans Frank einen schweren Verlust hinnehmen. „Wir haben einen zuverlässigen und immer einsatzbereiten Menschen verloren“, stellte Marco Müller fest. Vorsitzende Petra Frank übernahm kommissarisch die Kassengeschäfte bis zur jetzigen Versammlung.

Das obligatorische Probenwochenende fand 2019 in Bad Kreuznach statt. „Die Bühnenrollen wurden hier rundgeschliffen, letzte Kleinigkeiten besprochen“, so Müller. Beim Kartenvorverkauf standen die Mitglieder buchstäblich im Regen. „Leider mussten wir, wie in den Jahren zuvor, einen Rückgang der Besucher verzeichnen“, stellte Müller fest. Es wird an neuen Konzepten des Verkaufs gearbeitet. Lob gab es für das Bühnenbild, es wurde von Dieter Kreis entworfen und geplant. „Es waren vier großartige Theatertage“, resümierten die Lellebollem unterm Strich. Einen Höhepunkt im arbeitsreichen Jahr 2019 bildete die Weihnachtsfeier.

50 Mitglieder zählt der Verein aktuell, drei weniger als im Jahr zuvor. „Die Kasse zeigt ein kleines Plus“, informierte Petra Frank. Die Kassenprüfung ergab keine Ungereimtheiten. Zur zweiten Vorsitzenden wurde wieder Ingrid Heim gewählt, Kassenwart ist nun Dieter Kreis. Marco Müller bleibt Schriftführer, zur Beisitzerin wurde Karin Gehrmann und zum Beisitzer Christian Weinmann gewählt. Vielleicht können die Lellebollem beim nächsten Sommerfest mit einem Auftritt für einen heiteren Abend sorgen, die Gespräche hierzu laufen mit der Gemeindeverwaltung.

Inzwischen werden Überlegungen angestellt, den Kartenvorverkauf in die Ortsmitte zu verlegen und technisch zu überarbeiten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020