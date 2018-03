„!Vorsicht sa Tiere!“ im Kuhstall

Anzeige

Der Literaturkreis des Kunstverein Heddesheim lädt in den vom Bauhofteam renovierten Kuhstall in der Museumsscheune ein. Dort ist ein echtes Schmuckstück entstanden. Am Samstag, 10. März, 19.30 Uhr kehrt in den ehemaligen Stall der Beindstraße 15 wieder Leben ein. Unter dem Titel: „!Vorsicht sa Tiere!“ gibt Eva Martin-Schneider den einst dort lebenden Tieren wieder eine Stimme geben. Zu Ochs und Esel gesellen sich allerdings noch weitere Tiere. Von Anne Brügel, einer Szenographin aus Stuttgart, werden Tierzeichnungen ausgestellt. Die satirische Lesung wird von Helga Helbig-Zöller mit dem Saxophon abgerundet. Weitere Termine: Sonntag, 11. März, 11 Uhr; Samstag, 17. März, 19.30 Uhr: Sonntag, 18. März, 11 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro, ein Getränk ist gratis. Karten gibt es im Vorverkauf in der Bücherecke am Rathaus, Telefonnummer 06203/185 94 71. diko