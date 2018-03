Vorsitzender beklagt Desinteresse der Mitglieder

Anzeige

Kein „Verein für alte Leute“

Der VdK ist keinesfalls ein „Verein für alte Leute!“ Vielen wird die Aufgabe der Sozialeinrichtung erst bewusst, wenn entsprechende Unterstützung benötigt wird. Dann treten die Betroffenen in den „Verein“ ein, lassen ihr Anliegen klären – und treten wieder aus. Diese Funktion als „Nutzverein“, nicht als Mitglieds- oder Mitwirk-Verein, widerspricht aber dem Sinn der Einrichtung. Das soziale Engagement der Ortsgruppe Heddesheim musste anno 2017 leider etwas zurückgefahren werden. Aber die Anwesenden waren sich einig, dass es mit frischer Energie weiter gehen soll und wird.

Eine beschlossene Spende in Höhe von 500 Euro an den Heddesheimer Sozialfonds soll signalisieren, dass der Verein recht wohl noch lebt. Über weitere Maßnahmen, wie noch andere Signale gesetzt werden können, wird schon eifrig gesprochen. Anregungen sind auch von „außerhalb“ willkommen, ebenso natürlich neue Mitglieder.

Auch wenn das oben ausgiebig angesprochene Thema natürlich einen recht großen Teil der JHV einnahm, konnten Karl-Heinz Schmitt für den Vorstand und Kassenwartin Silvia Stimson ihre Jahresberichte zur vollen Zufriedenheit der Revisoren und anderen Anwesenden abliefern und wurden einstimmig entlastet. Aus dem Kreisverband berichtete Wolfgang Nase und betonte, dass die Regierungen (Land, Bund) doch noch einiges in die Wege leiten müssen, um die Schere zwischen Arm und Reich nicht noch weiter auseinandergehen zu lassen. Hierzu gehören ‚nachhaltige‘ Arbeit im Gesundheitsbereich, vor allem aber altersgerechtes „Dasein“ wie Barrierefreiheit, besonders aber auch bezahlbares Wohnen, zum Beispiel in Mehrgenerationen-Projekten. Und eine Arbeitsmarktgestaltung, dass man später einmal in Rente gehen könne, ohne diese mit zum Teil mehreren Jobs nachfinanzieren zu müssen. dithu

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.03.2018