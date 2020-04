Vorstandssitzung per Video-Anruf

Am 10. März wurde der Verein F.A.I.R. als Nachfolger des seit Jahren erfolgreichen Arbeitskreises Flucht und Asyl in Heddesheim gegründet. Da gibt es gerade am Anfang viel zu besprechen – trotz Corona. Erledigt wurde und wird das alles nun über E-Mail, am Telefon und per WhatsApp.

„Manche Dinge muss man einfach in einem gemeinsamen Gespräch klären“, sagt die neu gewählte Erste Vorsitzende Melanie Brunner-Straub. In drei Haushalten klingelte deshalb am Sonntagmorgen um 11.30 Uhr das Handy. Die Besprechung des Vorstands F.A.I.R. fanden über WhatsApp-Video-Anruf statt. Die Vorstandsmitglieder informierten sich über das Geschehen der vergangenen Tage – wie zum Beispiel der Eintrag im Vereinsregister und die Beantragung der nötigen Gemeinnützigkeit beim Finanzamt.

Lebensmittelausgabe an Haustür

Bis zum 15. Juni wurden Veranstaltungen abgesagt. „Das Café Welcome ist für viele von uns, Geflüchtete und Deutsche, zu einem festen regelmäßigen Treffpunkt geworden“, erklärt die Vorsitzende. Doch dieser Treff fällt aus. Die Lebensmittelausgabe im Café wurde neu organisiert. Zwei Ehrenamtliche holen die Lebensmittel bei Edeka Zipser ab, der die Produkte – mit Mindesthaltbarkeitsdatum – zur Verfügung stellt. „Wir richten die Sachen in Tüten für die betreffenden Personen, diese holen sie bei mir vor der Haustür ab“, sagt die Vorsitzende.

Neue Ideen für das gemeinsame Lernen, eines der Projekte des Vereins, wurden ebenfalls geboren. Einzelne Tutoren betreuen die Kinder nach Ostern mittels Videoanruf. „Nicht optimal, aber hilfreich“, so Brunner-Straub. Spendentransporte – etwa für Möbel, die per Pkw abgeholt werden müssen – sind dagegen derzeit nicht durchführbar, wenn dazu mehr als zwei Personen benötigt werden.

„Die unterschiedlichsten Fragen erreichen uns telefonisch, über WhatsApp oder per Brief“, stellt Brunner-Straub fest. Die Unterstützung erfolgt dann auf dem gleichen Weg. Besuche können keine stattfinden, allenfalls Treffen mit Einzelpersonen im Freien und mit dem nötigen Abstand. Die Verantwortlichen von F.A.I.R. suchen neue Mittel und Wege, um nach wie vor unterstützen zu können.

Weitere Aktivitäten spielen sich im Hintergrund ab. Pfarrer Dierk Rafflewski erstellte beispielsweise ein Logo. Um den Facebook-Auftritt und die neue Homepage des Vereins müssen sich die Verantwortlichen kümmern. „Es hat uns gefreut, dass es aus dem Kreis der Geflüchteten Angebote für Hilfe und Unterstützung gab, die wir auch weiterleiten konnten“, berichtet Brunner-Straub. „Wir stellen uns, wie schon so oft, auf die neuen Situationen ein und meistern sie, so gut es eben geht“, fügt sie hinzu.

Info: Kontakt per Mail: F.A.I.R.in Heddesheim@posteo.de

