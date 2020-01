Vortrag über Ausgrabungen

Ortskernsanierungen, Höfesterben und Nachverdichtungen in zweiter und dritter Reihe stellen die Dorfkernarchäologie vor besondere Herausforderungen. Die Aufgabe besteht darin, die existenten Ortskerne bis zu ihrer Entstehung zurückzuverfolgen. In Heddesheim haben Ausgrabungen in den vergangenen Jahren zu einer Vielzahl von Erkenntnissen zur mittelalterlichen Dorfgeschichte geführt. Am Mittwoch, 29. Januar, 19 Uhr, informiert Klaus Wirth, Abteilungsleiter Archäologische Denkmalpflege Reiss-Engelhorn-Museen, über archäologische Ausgrabungen in der Vorstadtstraße. Der Eintritt zu der VHS-Veranstaltung im Bürgerhaus „Pflug“ ist frei. Zur besseren Vorbereitung bittet die VHS um Anmeldung per Telefon 06203/10 12 67, per Fax 06203/ 10 12 60, per Mail vhs@heddesheim.de oder über die Homepage www.vhs-heddesheim.de. red

