Vorverkauf startet

Am 17. Juli 2020 veranstaltet die Gemeinde Heddesheim erneut das große Open-Air Sommernachtskonzert auf dem Dorfplatz. Zu Gast sind die Starkenburg Philharmoniker, die bereits in den Jahren 2009 bis 2013 dort gespielt haben. Der Ticketvorverkauf startet am kommenden Montag, 2. Dezember.

Im Jahr 2003 gegründet, sind die Starkenburg Philharmoniker eine feste Größe im Kulturleben der Metropolregion Rhein-Neckar. Mit bis zu 70 Musikern hat sich das Orchester zur Aufgabe gestellt, Musik aus allen Epochen und szenische Werke aufzuführen. Die Mitspieler rekrutieren sich aus Amateuren und Berufsmusikern. Internationale Solisten musizieren seit vielen Jahren gemeinsam mit dem Orchester und sorgen immer wieder für besondere Momente. Dies spiegelt die Philosophie des Orchesters wider, das musikgrenzüberschreitend ist, die globale Verständigung fördern will und Brücken schlagen zwischen Jung und Alt, Klassik und Moderne.

Mit oder ohne Menü

Der Ticketvorverkauf für das Sommernachtskonzert auf dem Dorfplatz startet am 2. Dezember im Bürgerservice der Gemeinde Heddesheim, in der Gemeindebücherei sowie online. Angeboten werden Tickets zum Preis von 60 Euro inklusive Drei-Gänge-Menü und Getränken (reservierter Platz, nur im Bürgerservice erhältlich) sowie Tickets zum Preis von 25 Euro (im Internet für 28,70 Euro) ohne Menü und Getränke (freie Platzwahl innerhalb der Kategorie ab Reihe sieben).

Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr (mit Catering ab 18.30 Uhr. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. red

Info: www.heddesheim.de, starkenburg-philharmoniker.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.11.2019