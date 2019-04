VR Bank spendet großen Baum für Bürgergarten

Ein Artikel im „Mannheimer Morgen“ vom 11. Juli 2018 hat jetzt zur Pflanzung eines neuen Baumes in Heddesheim geführt. Zwischen dem Bürgerhaus und dem evangelischen Kindergarten in der Beindstraße hatte sich der alte Nussbaum bei den Bodenarbeiten zum Neubau der Bäckerei Görtz auf die Seite gelegt und musste entfernt werden. Kessler versprach damals im „MM“-Gespräch: „Es wird auf jeden Fall neue Bäume geben.“ Und der Ersatz werde sicher „kein Setzling“ sein.

Diesen Artikel las der Heddesheimer Michael Düpmann. Dem Vorstand der VR Bank Rhein-Neckar war klar, da muss wieder ein Baum stehen. „Ein Baum ist ein Stück Nachhaltigkeit. Deshalb sprach ich Bürgermeister Kessler an und sagte im Namen der VR Bank Rhein-Neckar eine Spende zu“, erklärte er bei der Übergabe. „Da war ich zunächst verdutzt“, erinnert sich Bürgermeister Kessler an das Angebot. Er sehe dies freilich als ein Zeichen dafür, dass sich Düpmann in Heddesheim wohlfühle. Beide seien sich gleich einig gewesen, dass der neue Baum im Zentrum des Bürgergartens nicht „mickrig“ sein dürfe, sondern zu den bereits bestehenden, Jahrzehnte alten Bäumen passen müsse.

Neuling 15 Jahre alt

Die Suche führte zur Baumschule Huben in Ladenburg und einem „Europäischen Zürgelbaum“ (Celtis australis). Andreas Huben sagte bei der symbolischen Pflanzung: „Sie haben gut gewählt. Der Baum ist über 15 Jahre alt, wurde schon viermal versetzt und kann auch trockene Zeiten vertragen.“ Bereits jetzt verfügt er über eine stattliche Höhe von sechs Metern. Er wird einmal Bestandteil des langfristig geplanten Grünzugs sein, der von der Beindstraße bis zur Bahnhofstraße führen soll. „Dies ist zunächst ein erster Einstieg“, so Kessler. „Die stiefmütterliche Ecke wird durch die 3500 Euro-Spende deutlich aufgewertet.“

Gepflanzt hat den mehr als eine Tonne wiegenden Baum die Heddesheimer Firma Form & Garten – „mit schwerem Gerät“, wie Geschäftsführer Gerhard Grimm informierte. VR Bank-Vorstand Düpmann hofft, dass auch seine Enkel eines Tages viel Freude an dem Schattenspender haben werden. Verwaltungschef Kessler kann sich vorstellen, dass in dem rund 100 Quadratmeter großen Bürgergarten kleine Empfänge stattfinden können. Bisher gab es keine Möglichkeit, den Außenbereich von Heddesheims zentraler Veranstaltungsstätte zu nutzen. „Auf jeden Fall wird der Anblick vom Bürgerhaus nach draußen freundlicher“, freute sich Kessler.

Der Bürgergarten entsteht im Zuge der Umgestaltung des Areals am Bürgerhaus. Während an der Ecke die neue Filiale der Bäckerei Görtz gebaut wird, werden auch die umliegenden Platz- und Wegeflächen neu gestaltet. diko

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.04.2019