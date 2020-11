Wärmebilder vom Haus

Die Gemeinde Heddesheim beteiligt sich mit einem Zuschuss an einer Thermographie-Aktion der AVR Energie GmbH. Dadurch werden Wärmebild-Untersuchungen von Gebäuden für Hausbesitzer in Heddesheim günstiger: Statt für 129 Euro gibt es den Check der AVR-Experten für 79 Euro. Wie Bürgermeister Michael Kessler im Gemeinderat sagte, wolle man die Bürger so zu einem Klimaschutz-Beitrag motivieren.

Wie die Gemeinde inzwischen auf ihren Internetseiten erläutert, umfasst der Thermographie-Check mindestens sechs Außenaufnahmen des Hauses mit einer Infrarotkamera, eine Erläuterung der Bilder, Tipps zur Behebung möglicher Schwachstellen sowie Hinweise zur Erfüllung der aktuell gesetzlichen Vorgaben. Interessierte können sich das Bestellformular auf den Seiten der Gemeinde herunterladen, es im Bürgerservice abholen oder bei der Klimaschutzbeauftragten Angelika Hornig unter Telefon 06203/10 12 81 oder über eine Mail an angelika.hornig@heddesheim.de anfordern. Fragen zur Thermographie beantwortet die AVR Energie unter Telefon 07261/ 93 15 50. agö

