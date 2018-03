Anzeige

Heddesheim.Es war gestern im Heddesheimer Jugendhaus Just ein typischer Abend im „Wahllokal“: Im Eifer des Auszählens geht schon mal etwas schief, aber Sorgfalt ist nun einmal oberste Wahlhelfer-Pflicht. Im dritten Anlauf stimmte schließlich alles, und Jugendsozialarbeiterin Anne Bauer konnte gegen 19.40 Uhr das Ergebnis der Jugendvertreter-Wahl von Heddesheim verkünden. Gewählt wurden Kim-Jasmin Reinhard, Justin Bickel, Kevin Höfler, Niklas Lehmann, Katharina Engel, Lesly Pfeiffer und Leon Kuhn.

Insgesamt 1060 Heddesheimer Jugendliche zwischen zwölf und 21 Jahren hatten von Montag bis gestern Abend, 18 Uhr, die Möglichkeit, ihr neues Jugendvertretergremium zu wählen. Exakt 169 junge Bürger haben davon Gebrauch gemacht und ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag damit bei knapp 16 Prozent, wie Anne Bauer nach der Auszählung bekanntgab. Das ist immerhin schon etwas mehr als vor zwei Jahren, als sich bei der damals ersten Wahl der neuen Jugendvertreter in Heddesheim 14,1 Prozent der seinerzeit 1063 Stimmberechtigten, nämlich genau 150 Jugendliche beteiligten.

Neuwahl des Jugendvertretergremiums Heddesheim Insgesamt 1060 Heddesheimer Jugendliche zwischen zwölf und 21 Jahren waren zur Neuwahl der Jugendvertreter aufgerufen. Ihre Stimmen abgegeben haben 169 von ihnen. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 15,9 Prozent (2016: 14,1 Prozent). Gewählt wurden (in Klammern die Anzahl der Stimmen): Kim-Jasmin Reinhard (67), Justin Bickel (67), Kevin Höfler (64), Niklas Lehmann (58), Katharina Engel (50), Lesly Pfeiffer (47) und Leon Kuhn (46). Kandidiert hatten insgesamt 14 Jugendliche.

„Natürlich hätten es gern noch ein paar mehr sein dürfen“, kommentierte Anne Bauer gestern Abend im gut besuchten Jugendhaus die Resonanz. „Wir sind aber sehr glücklich, dass sich an den Schulen dieses Mal mehr Jugendliche an der Wahl beteiligt haben“, freute sie sich über eine positive Entwicklung. Insbesondere an der Karl-Drais-Schule Heddesheim und am Carl-Benz-Gymnasium in Ladenburg seien mehr Schüler als vor zwei Jahren an die Wahlurnen gegangen. Wahllokale befanden sich an verschiedenen Wochentagen darüber hinaus in der Merian-Realschule Ladenburg, im Heddesheimer Rathaus und im Jugendhaus Just.