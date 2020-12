Wahlhelfer sollen mehr Geld erhalten

Der Heddesheimer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Organisation der Landtagswahl 2021 beschlossen. Demnach gibt es wie bei der letzten Kommunalwahl 13 allgemeine und fünf Briefwahlbezirke. Wahlhelfer bekommen eine Entschädigung von 40 Euro. Das sind 15 Euro mehr als vor fünf Jahren und wird unter anderem mit den pandemiebedingten Vorkehrungen begründet. Für die Parteien stellt die Gemeinde ab 1. Februar 18 Plakatständer auf. Nur dort soll plakatiert werden. Auf ihre Veranstaltungen dürfen die Parteien mit zusätzlichen Schildern hinweisen.

Wechsel bei Bestattungen

Das Mannheimer Bestattungsinstitut Fritz Bühn übernimmt im kommenden Jahr das Heddesheimer Bestattungsinstitut Gregor. Der Name Jürgen Gregor bleibt in der Firmenbezeichnung der neuen GmbH erhalten, informierte Bürgermeister Michael Kessler den Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung. Geschäftsführer werde aber Claus Frankenheim, zugleich Geschäftsführer des Bestattungsinstituts Bühn. Jürgen Gregor wird im Laufe des ersten Halbjahres 2021 ausscheiden, wie er auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigte. Der bestehende Bestattungsvertrag soll laut Bürgermeister Kessler mit dem neuen Eigentümer zunächst bis 30. September 2021 verlängert werden, in der Zwischenzeit würden die Leistungen neu ausgeschrieben, so Kessler.

Hinweise auf Barrieren

Auf den Aufruf der Gemeinde Heddesheim hinsichtlich Verbesserungsmöglichkeiten in Sachen Barrierefreiheit sind nach Auskunft von Bürgermeister Kessler mehrere Hinweise von Bürgern eingegangen. Die Anregungen bezogen sich besonders häufig auf die Geh- und Radwegquerung in der Nähe des Pflegeheims. Die Verwaltung sei deshalb bereits in Gesprächen mit dem Kreis. Mehrere Bürger hätten zudem diverse Bordsteinabsenkungen angeregt, dies sei aber nicht überall möglich. Eine Konzeption werde aber erarbeitet.

Einigung in Schilf-Diskussion

Der Umweltausschuss hat sich mit der Gemeindeverwaltung auf ein Vorgehen beim Rückschnitt der Schilfbestände im Biotop am Badesee verständigt. Wie Bürgermeister Kessler im Gemeinderat informierte, erfolge der Schnitt regelmäßigen Abständen, allerdings nur in Abschnitten, „so dass immer ein großer Teil stehenbleibt, aber eine Verbuschung verhindert wird“. Dies sei mit der Unteren Naturschutzbehörde so abgestimmt. Ein entsprechender Antrag der Grünen habe sich somit in Absprache mit den Fraktionen erledigt. Der Schilfrückschnitt hatte in den vergangenen Jahren für Kritik bei den Vogelfreunden gesorgt. Gerade die Altbestände seien beim Nestbau für bestimmte Arten wichtig, argumentierten die Naturschützer.

