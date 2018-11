Wasser ab 2019 zehn Cent teurer

Die Heddesheimer müssen ab dem kommenden Jahr mehr für ihr Wasser bezahlen. Der Gemeinderat hat am Donnerstagabend einstimmig eine Erhöhung der Gebühr zum 1. Januar 2019 um zehn Cent auf 1,90 Euro pro Kubikmeter Wasser beschlossen.

Als Gründe führte Bürgermeister Michael Kessler eine „Kostenentwicklung in verschiedenen Bereichen“ an. Im Einzelnen nannte er eine höhere Umlage an die Gruppenwasserversorgung und höhere Abschreibungen, beides gehe auf Sanierungen im Wassernetz zurück. Auch seien die laufenden Kosten stark gestiegen. 2018 habe es schon 26 Wasserrohrbrüche gegeben, laut Kessler die bisher höchste Zahl. Dem gegenüber stünden kalkulatorische Mindereinnahmen, die aus einem Korrekturwert von 2002 resultieren, der über die nächsten Jahre aufgelöst werden müsse. Ohne eine Anpassung der Gebühren könne der kommunale Eigenbetrieb den erforderlichen Mindesthandelsbilanzgewinn und die Konzessionsabgabe nicht mehr erwirtschaften.

Bis einschließlich 2020 solle die neue Gebühr stabil bleiben. Kämmerer Martin Heinz bezifferte die Mehrkosten für einen Vier-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Verbrauch – rund 50 Kubikmeter pro Person und Jahr – auf etwa 24 Euro inklusive Steuern.

Angehoben wird zum nächsten Jahr auch die Zählergrundgebühr, die kostendeckend erhoben werden muss. Sie steigt zwischen fünf und 60 Cent pro Monat, je nach Größe des Zählers.

Eine Erhöhung steht auch im Abwasserbereich an, konkret bei der Niederschlagswassergebühr. Diese soll von derzeit 37 auf 45 Cent je Quadratmeter versiegelter Fläche steigen. Nötig ist die Anhebung nach Kesslers Worten zum Ausgleich eines in den letzten Jahren aufgelaufenen Defizits von rund 100 000 Euro. Größere Investitionen in die Hebewerke machten sich hier bemerkbar.

Voraussichtlich zwei Jahre stabil

Der Tarif für Schmutzwasser ändert sich bis auf Weiteres nicht: Dieser Teil der gesplitteten Gebühr soll noch bis einschließlich 2020 bei 88 Cent je Kubikmeter bleiben, wie im Übrigen auch der Wasserpreis bis dahin nicht weiter steigen soll.

Bei der Trinkwassergebühr liege Heddesheim im mittleren Bereich der Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis, bei der Abwassergebühr „am unteren Ende“, fasste Kessler zusammen. agö

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018