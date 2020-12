Wasser und Kanal teurer

Den Heddesheimern stehen höhere Preise für Wasser und Abwasser ins Haus. Der Gemeinderat befasst sich in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 10. Dezember, um 17 Uhr im großen Saal des Bürgerhauses mit entsprechenden Vorschlägen der Verwaltung. Danach soll der Preis je Kubikmeter Trinkwasser um zehn Cent auf zwei Euro erhöht werden. Begründet wird das unter anderem mit erheblichen Investitionen ins Leitungsnetz. So habe die Gemeinde allein in den vergangenen drei Jahren rund 1,3 Millionen Euro in das Wassernetz gesteckt. Beim Abwasser ist eine Erhöhung um 20 Cent auf 1,08 Euro pro Kubikmeter vorgesehen. Damit würde in etwa der Wert erreicht, der bereits bis 2015 galt, dann aber aufgrund guter wirtschaftlicher Ergebnisse gesenkt wurde. Die Gebühr für Niederschlagswasser soll um drei auf 48 Cent angehoben werden. hje

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020