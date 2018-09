„Wassergewöhnung für Babys und Kleinkinder im Alter zwischen einem und zwei Jahren“ ist ein Kursangebot der Volkshochschule im Heddesheimer Hallenbad. Der Kurs startet am Dienstag, 18. September, und findet unter Ausschluss der Schulferien bis Ende November zwischen 11.30 bis 12.15 Uhr statt. Unter der Leitung der Gesundheitstrainerin für Kinder, Jennifer Profitlich, setzen sich die Kleinkinder zusammen mit ihren Begleitpersonen (Eltern, Großeltern) mit dem Element Wasser auseinander.

Tauchen und Paddeln, freies und selbständiges Bewegen im flachen und tiefen Wasser, Springen und erste kleine Spiele stehen auf dem Programm. Vorgesehen sind zehn Termine. Der Kurs kostet 35 Euro. Hinzu kommt noch der Eintritt ins Hallenbad für die Begleitperson. Einige Plätze sind noch frei. Anmeldungen können per Fax unter 06203/10 12 60, per Mail an die Adresse vhs@heddesheim.de oder über die Homepage (www.vhs-heddesheim.de) erfolgen. red

Info: Infos und Anmeldung: www.vhs-heddesheim.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.09.2018