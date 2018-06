Wassergymnastik im Freibad

Anzeige

„Immer fit mit Aqua Gym“ – unter diesem Motto startet die Volkshochschule (VHS) Heddesheim am Dienstag, 10. Juli, erstmals einen Wassergymnastik-Kurs im Heddesheimer Freibad. Wassergymnastik-Kurse der VHS wurden bislang nur im Hallenbad angeboten. An neun Vormittagen findet nunmehr der Kurs „Aqua Gym open air“ im Nichtschwimmerbecken des Heddesheimer Freibades am Badesee statt und ist für Interessenten jeden Alters offen.

Der 45-minutige Kurs wird von der Reha-Trainerin Karin Schauer geleitet und findet auch bei Nieselregen statt. Nur bei Starkregen und Gewitter fällt der Kurs aus. Die Teilnehmer zahlen neben dem Eintritt für den Heddesheimer Badesee eine Kursgebühr von 30 Euro. Es gibt nur wenige Plätze, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Anmeldungen können bei der Volkshochschule Heddesheim per Telefon unter 06203/ 10 12 67, per Fax an 06203/ 10 12 60, per Mail an vhs@heddesheim.de oder über die Homepage www.vhs-heddesheim.de erfolgen. agö