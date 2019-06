Wechsel vor Amtsantritt

Maja Steinheiser (43) zieht nun doch nicht für die Grünen in den neuen Heddesheimer Gemeinderat an. Das teilte der Fraktionsvorsitzende Günther Heinisch am Donnerstag Abend im Gemeinderat mit. Steinheiser verzichte aus persönlichen Gründen auf ihr Mandat. Auf Nachfrage des „MM“ sagte sie am Freitag, ihr aktueller Gesundheitszustand erlaube es ihr nicht, das Amt anzutreten: „Ich bedauere das sehr.“ Steinheiser hatte auf Platz 17 der Liste gestanden, war von den Bürgern aber mit 1801 Stimmen aber an sechster Stelle gewählt worden.

Stattdessen wird jetzt Frederic Bréhéret (54) neues Ratsmitglied der Grünen. Der kaufmännische Angestellte stand auf Platz 4 der Liste und erhielt 1612 Stimmen. Damit gehören dem 22-köpfigen Gemeinderat nur insgesamt zwei Frauen an. „Wir bedauern das sehr“, sagte Heinisch zum Rückzug von Maja Steinheiser, zeigte aber Verständnis für deren Entscheidung. hje

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.06.2019