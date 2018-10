Wege zur Karriere durch gute Berufswahl

Zu einer festen Einrichtung in der Karl-Drais-Gemeinschaftsschule in Heddesheim (KDS) gehört der Tag der Berufsorientierung. „Der Tag dient dazu, dass unsere Schüler in Kontakt mit Firmen kommen, die eine Berufsausbildung anbieten“, informierte Lehrerin Gabriele Busch, die als Koordinatorin für die Berufswegeplanung an der KDS zuständig ist.

Praxis im Vordergrund

„Theorie ist an diesem Projekttag nicht gefragt, die Praxis steht im Vordergrund“, sagte Iris Wolf, die für die Industrie und Handelskammer die Veranstaltung organisiert. „Die Firmen suchen händeringend Auszubildende, und wir knüpfen die Kontakte mit den Schulen“, so Wolf. Die Auszubildende Aycan Karasu hat als Ausbildungsbotschafterin Edeka Südwest vertreten. Sie berichtete aus ihrem Lehralltag und erzählte offen über ihre Erfahrungen. Mit großer Begeisterung gab sie ihr Wissen preis und beantwortete die an sie gestellten Fragen.

Aycan Karasu lernt viele Abteilungen kennen und weiß, wie wichtig gute Beratung der Kunden ist. Insgesamt sieben verschiedene Ausbildungsberufe stehen jungen Menschen zur Verfügung. Die Firma Apleona sucht Azubis für den handwerklich-technischen Bereich. Ausbildungsleiter Manuel Weichmann brachte Lenzo Aleandro und Gjon Dedaj mit. Aleandro ist im ersten Lehrjahr als Anlagenmechaniker tätig und Dedaj bereits im 4. Lehrjahr als Elektroniker. Die beiden Azubis erklärten den Schülern, wie man mit einem Spiegelschweißgerät umgeht. Und wer von den Schülern wollte, durfte dann Kunststoffrohre zusammenschweißen. Auch der Umgang mit dem Kabelschneider wurde praktisch geübt.

Christian Voit, der bei Sax & Klee für die Azubis verantwortlich ist, sagte zu den Schülern: „Ihr seid im Moment in einer wichtigen Phase. Ihr sucht den Beruf der Zukunft hat und euch euer Arbeitsleben lang Spaß machen soll“. Bekir Akkurt ist im dritten Lehrjahr als Straßenbauer. Er wurde gerade mit einem Preis ausgezeichnet, denn er hat ein Lehrjahr übersprungen. „Wir bekommen viel geboten, sind sehr gut ausgebildet und haben eine gute, berufliche Zukunft vor uns“, meint Akkurt.

Sein Kollege Tobias Geuser ist im dritten Lehrjahr als Rohleitungsbauer und gab zu: „Am Anfang der Lehre war vieles gewöhnungsbedürftig. Jetzt läuft es super“. Auch hier wurden praktische Übungen gezeigt und von den Schülern wiederholt. Josy, 14 Jahre, hat viel Talent bei den technischen Disziplinen gezeigt. „Ich strebe aber eine Ausbildung als Erzieherin an“, war ihr Kommentar.

Niklas meinte: „Ich finde es sehr gut, dass wir so etwas hautnah erleben dürfen. Ich habe bereits ein Praktikum als Veranstaltungstechniker gemacht, das interessiert mich am meisten“. Konrektor Robert Rosenberg lobte die Schüler, die sich sehr interessiert und engagiert gezeigt hatten.

Gabriele Busch zog folgendes Fazit: „Unsere Schüler waren sehr aufmerksam und machten aktiv mit. Sie hörten, wie man Karriere machen kann. Der erste Schritt ist die richtige Berufswahl.“

