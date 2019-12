Weihnachtlicher Jahresausklang

Längst ist die Seniorenfeier der Gemeinde Heddesheim in der Nordbadenhalle eine etablierte und gerne besuchte Veranstaltung zum Jahresausklang. Mehr als 800 Senioren waren der jüngsten Einladung dazu gefolgt. Für alle Gäste hatte Rathausmitarbeiterin Martina Merx ein kurzweiliges Programm mit Gesang und Musik zusammengestellt, bei dem zugleich noch Zeit zum Plausch bei Kaffee und Kuchen blieb.

Helfer aus der Verwaltung sowie Gemeinderäte rund um das Organisationsteam von Martina Merx und Bauhofleiter Wolfgang Unverricht hatten die Halle wieder weihnachtlich geschmückt. Bürgermeister Michael Kessler hieß die Senioren willkommen und zeigte sich über den großen Zuspruch erfreut.

Wie er in seiner Ansprache ausführte, sei Heddesheim in den vergangenen Jahren immer attraktiver geworden, was ihm viele Reaktionen aus Nachbargemeinden unterstrichen. Auch die zahlreichen und gut besuchten Veranstaltungen des ausklingenden Jahres verdeutlichten dies. In seinem Rückblick erinnerte Kessler ebenso an die Gemeinderatswahl und die größeren Bauprojekte 2019, darunter die Ortskernentwicklung und den Neubau der Hans-Thoma-Grundschule mit Mensa und neuer Schulturnhalle. Die Attraktivität der Gemeinde werde auch durch eine große Nachfrage nach Wohnraum unterstrichen. Frühzeitig habe der Gemeinderat daher die Bebauung „Mitten im Feld II“ beschlossen. Die Zahl der Arbeitsplätze in Heddesheim habe sich in den vergangenen zehn Jahren von 2500 auf 5000 ließ er die Besucher außerdem wissen.

Aufwendig gestaltetes Bühnenbild

Die geistliche Ansprache übernahm Pfarrer Matthias Stößer. Er erinnerte daran, um was es an Weihnachten wirklich gehe und erzählte die Geschichte „Himmlische Entscheidung“, die von Gottes Liebeserklärung an die Menschen handelt.

Wie in den vergangenen Jahren lag die Moderation der Weihnachtsfeier in den bewährten Händen von Wolf-Günter Janko, der Informationen zu den Bühnenakteuren gab. Als sich der Vorhang für den ersten musikalischen Beitrag („Trommellied“) vom Männerchor des Sängerbundes öffnete, wurde der Blick auf das aufwendig gestaltete Bühnenbild von Karl Boch – es zeigte den Ortskern von Heddesheim Anfang der 80er Jahre – freigegeben.

Der musikalischen Eröffnung folgte eine Kaffeepause, in der die Senioren von Gemeinderatsmitgliedern und Helfern aus der Verwaltung bestens bewirtet wurden. Anschließend unterhielt der Seniorensingkreis Heddesheim unter Leitung von Gabriele Dambmann und von Rainer Zetzsche am Klavier begleitet die Gäste mit weihnachtlichen Liedern. Der Männerchor des Sängerbunds stimmte „Weihnachtsglocken“ an, bevor der Frauenchor des Vereins „Andachtsjodler“ sang – beide unter Leitung von Friedrich Zeiß.

Als Frauen- und Männerchor gemeinsam zum Weihnachtslied „O du fröhliche“ ansetzten, waren alle Gäste zum Mitsingen eingeladen. Ein musikalisches Ausrufezeichen setzte Jeannette Friedrich mit bekannten deutschen Schlagern, begleitet von Dieter Scheithe am Klavier. Bei den jüngsten Akteuren des Nachmittags vom Heddesheimer Vor- und Kinderchor unter der Leitung von Sabine Nick ging den Senioren das Herz auf.

Traditionell bildet der Evangelische Posaunenchor Heddesheim unter Leitung von Willi Riedel den musikalischen Abschluss der über dreistündigen Feier, für deren gelungene Umsetzung der Bürgermeister allen Beteiligten dankte. Allgemeiner Tenor der Senioren: „Ein schöner Nachmittag mit einem unterhaltsamen Programm.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019