Weihnachts-Flair verlängert

„Es ist einfach eine schöne Sache“, schwärmt Klaus Schenk vom „Eiszauber“ in Heddesheim: „Es macht einfach Spaß.“ Dabei hat er es selbst gar nicht so mit dem winterlichen Sport, wie er verrät: „Ich und Schlittschuhlaufen?“ Dafür liegt ihm das Singen umso mehr. Der Frontman der Band „Garden Party“ spielt schon zum achten oder neunten Mal auf der Eisbahn, so genau weiß er das nicht. Aber warum er immer wieder gerne zum „Heddesheimer Eiszauber“ kommt, weiß er ganz genau: „Hier hat es die liebsten Zuschauer.“

Und noch eine schöne Besonderheit spricht er an: „Es hat hier ein spät-weihnachtliches, dörfliches Flair.“ Wo andere Weihnachts- oder Silvestermärkte längst geschlossen haben, servieren Kiosk und örtliche Vereine beim „Eiszauber“ noch Glühwein, Bratwürste, Waffeln, Kuchen, und viel Selbstgemachtes: „Der Duft des Weihnachtszaubers geht weiter.“

Lob für Veranstalter

Ähnlich klingt auch Erik Boecken, der von der guten Atmosphäre schwärmt: „Die Familien sehnen sich nach der Idylle.“ Der Betreiber des Kiosks an der Eisbahn spricht gar von einer „heilen Welt an und auf der Eisbahn“. Hier sei alles friedlich, das Klientel angenehm und die Stimmung gut: „Die Leute fühlen sich hier wie zu Hause, und jeder kann es sich leisten.“ Sein Lob für die Veranstaltung verknüpft er auch mit einem Dank an Bürgermeister Michael Kessler und die Mitarbeiter der Gemeinde: „Die arbeiten Hand in Hand, das ist perfekte Planung und Abstimmung.“ Dass es das Wetter in dieser Saison bisher insgesamt gut meinte, trägt sicher auch zu dem Fazit von Boecken bei: „Es macht Spaß hier, wir wollen gar nicht aufhören.“

Dabei sah es am Sonntagmittag beim „Eiszauber“ kurzfristig nach Regen aus, aber nach ein paar Tropfen ging die Veranstaltung unter einem wunderschönen Regenbogen weiter. Den haben aber wohl die wenigsten Besucher mitbekommen, denn auf dem Eis war einiges geboten: Der Nachwuchs der MERC-Eiskunstläufer begeisterte das Publikum ebenso wie die Synchron-Eiskunstläuferinnen vom „Team New Horizons Mannheim“, die ihr Können in einer Mischung aus Eistanz und Formationstanz präsentieren. „Es ist eine junge Disziplin“, erklärt die Läuferin Anja nach ihrer Vorstellung auf dem Eis, bei der es gilt, verschiedene Elemente zu zeigen. Drei Mal die Woche trainieren sie auf dem Eis, ein Mal wöchentlich steht die Kondition im Fokus. Die wichtigsten Voraussetzungen: „Teamgeist“, sagt Anja – und „Eislaufen sollte man auch können.“

Beim „Heddesheimer Eiszauber“ wird die Formation wie Stars gefeiert. Doch nach dem frenetischen Schlussapplaus und der Ehrenrunde wird es unruhig entlang der Eisbahn. Bürgermeister Kessler fasst sich kurz in seiner Dankesrede und weiß auch warum: „Die Leute wurden schon nervös, dass sie nicht aufs Eis können.“ Denn nach dem Showprogramm dürfen die Gäste wieder selbst ihre Runden drehen, und das bei freiem Eintritt. „Ich bin stolz, so viel Zuspruch zu erfahren“, sagt Kessler: „Wir haben heute ein volles Haus.“

Kaum mehr ein Durchkommen

Um die Eisbahn herum ist kaum ein Durchkommen, und innerhalb des Ovals ist es nicht wesentlich leerer. Magdalena ist noch keine drei Jahre alt und läuft auch schon mit auf dem Eis, noch auf zwei Kufen pro Fuß. Ihre Aufmerksamkeit gilt den Eishockeyspielern, einen Puck will sie unbedingt haben. Sven Herold von den Heddesheimer Flames schenkt ihr einen: „Eishockey in Heddesheim ist total abgefahren“, erklärt er, „schade, dass das keiner weiß.“ Montags trainieren und spielen sie in ihrer Liga auf der Heddesheimer Eisfläche, das letzte Vorrundenspiel vor den Play-Offs steht kommenden Montag an. Herold hofft, dass beim Eiszauber ein paar neue Interessierte für den Sport begeistert zu haben. Magdalena jedenfalls gehört schon mal dazu.

