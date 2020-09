Weißwurst, Bingo und Frühstück

Weißwurst auf dem Dorfplatz, Bingo und Frühstück im Seniorentreff: Die Scheunengalerie Heddesheim lädt im September und Oktober wieder zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Los geht’s am Freitag, 25. September, von 10 Uhr bis 13 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück unter Corona-Bedingungen während des Wochenmarkts auf dem Dorfplatz.

Auf die Freiluft-Veranstaltung folgt am Montag, 28. September, ab 14.30 Uhr der erste Bingo-Nachmittag seit dem Frühjahr. Jeweils am Freitag, 9. und 23. Oktober, bietet der Seniorentreff dort ab 9.30 Uhr ein gemeinsames Frühstück an. Hierfür ist eine Anmeldung unter Telefon 0621/403 96 97 erforderlich. red/agö

