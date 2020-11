Weitere Corona-Fälle im „Haus am Seeweg“

Die Zahl der Corona-Infizierten im „Haus am Seeweg“ in Heddesheim hat sich auf 22 erhöht. 16 Bewohnerinnen und Bewohner und sechs Mitarbeiterinnen sind mittlerweile positiv getestet worden, wie der Betreiber des Alten- und Pflegeheims, die Evangelische Heimstiftung, am Montag auf Anfrage dieser Redaktion berichtet.

„Infektionsgeschehen im Wohnbereich“ warnt ein Schild an der Eingangstür

...