Weniger Nitrat als Ziel

Der Verband versorgt Heddesheim und Hirschberg mit Trinkwasser. © Jaschke

Der Verband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße, der die Bürger in Heddesheim und Hirschberg mit Trinkwasser versorgt, will das Nitratproblem dauerhaft in den Griff bekommen. In der öffentlichen Verbandssitzung am Mittwoch, 11. Dezember, soll über das weitere Vorgehen dazu beraten werden. Beginn der Versammlung ist um 16 Uhr im Bürgerhaus Heddesheim (Sitzungssaal, 3. OG).

Auf dem Tisch liegt den Mitgliedern dann der Abschlussbericht des Sanierungskonzepts, das die Verbandsversammlung im Februar 2018 in Auftrag gegeben hatte. Ziel ist es, den Stickstoffeintrag durch die landwirtschaftliche Nutzung im Wasserschutzgebiet nachhaltig zu reduzieren. Denn Stickstoff gilt als Hauptverursacher des zu hohen Nitratwerts im Trinkwasser des Verbands, der deshalb nitratarmes vom benachbarten Lobdengauverband beimischt. In den vergangenen Verbandsversammlungen war in diesem Zusammenhang betont worden, dass über Maßnahmen im engen Dialog mit den Bauernverbänden entschieden werde.

Auf der Tagesordnung steht zudem der Wirtschaftsplan des Zweckverbands für das kommende Jahr. Zu Beginn der Sitzung werden die nach der Kommunalwahl im Mai ausgeschiedenen Versammlungsmitglieder verabschiedet und die neuen verpflichtet. Außerdem soll Hirschbergs neuer Bürgermeister Ralf Gänshirt als Nachfolger von Manuel Just zum Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden Michael Kessler gewählt werden. agö

