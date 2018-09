Wer bewirtet am Dorffest?

Nach dem Erfolg beim Gemeindejubiläum im vergangenen Jahr soll es auch 2019 wieder das „Heddesema Dorffeschd“ geben. Gefeiert wird am 20./21. Juli. Zur Vorbereitung der Veranstaltung lädt die Gemeinde am 24. September zu einem Treffen im Sitzungssaal des Heddesheimer Bürgerhauses ein.

„An zwei Tagen wurde auf drei Plätzen ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt angeboten“, erinnert Bürgermeister Michael Kessler in einem Rundschreiben an die erfolgreiche Premiere. Wie bereits im vergangenen Jahr soll alles rund um den Getränkeverkauf (Bonkasse, Ausschank, Pfandrückgabe, etc.) auch 2019 von Heddesheimer Vereinen und Organsationen personell besetzt werden.

Auch wer keine Einladung zu dem Treffen erhalten hat, ist zum Mitmachen eingeladen, wie Jasmin Hohmann aus dem Rathaus betont. Alles rund um die Organisation und den Ablauf des „Heddesema Dorffeschds“ soll am Montag, 24. September, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Bürgerhaues (3. OG) vorgestellt werden. hje

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.09.2018