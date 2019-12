Wer will mitreden?

Seit 2016 gibt es in Heddesheim ein neues Jugendbeteiligungsmodell, das sogenannte Jugendvertretergremium. Es besteht aus sieben gewählten Jugendlichen, die sich in der Gemeinde für Jugendliche einsetzen. Im Februar endet ihre Amtszeit. Deswegen werden schon jetzt Jugendliche gesucht, die sich für die Neuwahl aufstellen lassen und kandidieren wollen.

Das aktuelle Gremium konnte für junge Bürger einiges bewegen. So initiierte es unter anderem eine Saisonkarte für Jugendliche auf der Eisbahn, die Verlängerung der Ampelschaltung am Rathaus eine Erhöhung der Bolzplatz-Netze (wir berichteten). Generell setzen sich die Jugendvertreter für die Interessen und Belange Gleichaltriger im Ort ein. Sie können Veranstaltungen organisieren und eigene Vorschläge und Projekte in den Gemeinderat einbringen, um Heddesheim für Jugendliche interessanter zu machen. Ebenso steht das Gremium der Verwaltung und dem Gemeinderat als Ansprechpartner bei jugendrelevanten Themen zur Verfügung und kann dadurch aktiv mitgestalten.

Frist bis 18. Dezember

Als Jugendvertreter bewerben können sich alle Jugendlichen im Alter von 13 bis 21 Jahren, die in Heddesheim wohnen. Ansprechpartnerin für Interessierte ist Anne Bauer im Heddesheimer Jugendhaus. Die Frist läuft bis Mittwoch, 18. Dezember. Melden können sich Jugendliche entweder persönlich zu den Öffnungszeiten, telefonisch unter 06203/49 22 93, per Mail an jugendhaus_just@t-online.de) oder über die sozialen Medien (Facebook & Instagram „Jugendhaus Just“).

Die Wahl zum Jugendvertretergremium findet Mitte Februar 2020 statt. Die Infos dazu sowie die Übersicht über die Kandidaten und Wahl-Möglichkeiten erhalten die wahlberechtigten Jugendlichen per Post von der Gemeinde. Ebenso werden die Infos in der Zeitung und im Internet veröffentlicht. red/agö

Info: www.heddesheim.de/ jugendhaus

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019