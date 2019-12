Werke, die sich ergänzen

Bilder und Skulpturen – eigentlich Kunstwerke, die artverwandt sind. Und doch könnten die Schöpfungen von Martin Turner, Klaus Friedrich Schneider und Friedel Wagener könnten unterschiedlicher nicht sein. Gleichwohl ergänzen sie sich in der aktuellen Ausstellung des Heddesheimer Kunstvereins perfekt.

Zur Vernissage im Alten Rathaus begrüßte Vorsitzender Bernd Gerstner die Künstler und Gäste sowie die junge Singer-Songwriterin Jeanine Strikol, die mit selbst geschriebener Musik das Publikum verzauberte. Gerstner stellte die Arbeiten von Klaus Friedrich Schneider und Friedel Wagener vor. „Die Kunst an der Kunst ist es, zum richtigen Zeitpunkt aufzuhören. Dieses Talent ist leider nicht jedem gegeben. Die ausstellenden Künstler beherrschen diese Kunst“, sagte er. Seine Einführung beendete er mit einem Zitat von Erich Limpach: „Jedes wahre Kunstwerk offenbart ein Stück Seele seines Schöpfers.“

Petra Turner erläuterte den Besuchern, was die Kunstwerke ihres Mannes Martin Turner so besonders machen. Die großformatigen Bilder sind alle mit Acrylfarben auf Leinwand gemalt. Dabei trägt der Künstler bis zu acht Schichten auf, die durch Spachtel- und Kratztechniken eine Farbkomposition mit eigener Dynamik und Kontrasten entstehen lassen. Eine zusätzliche Lasur unterstreicht die Farbintensität. Die Bilder sind unglaublich ausdrucksstark, einerseits abstrakt und trotzdem gegenständlich. Martin Turner verzichtet bewusst auf Titel. „Man sieht, was man sehen will, da ist ein Titel unnötig.“ An seinen Gemälden kann man nicht einfach schnell vorbei gehen, man muss sie auf sich wirken lassen. Ähnlich, als würde man Wolkengebilde betrachten. Mal erkennt man Gesichter, dann Konturen oder Gegenstände.

Klaus Friedrich Schneider befasst sich ausschließlich mit Hölzern und Wurzeln. Die Wurzeln findet er im Wald oder auf dem heimischen Gelände, dann arbeitet er die charakteristischen Merkmale heraus. Die Hölzer – Bruchholz oder auch Schichtholzbretter – bearbeitet er ausschließlich mit einer Kettensäge und schleift und poliert anschließend nur noch nach. Eine Arbeit, die überlegt und durchdacht ausgeführt werden will, denn ein falscher Schnitt kann das Werk von Tagen zerstören. Seine Skulpturen stellen mehrheitlich Hände dar. Hände, die etwas erlebt haben und die etwas vom Leben erzählen können. Dabei kommt es ihm nicht darauf an, dass jede Hand exakt fünf Finger hat, sondern dass sie aussagekräftig ist. Man erkennt Falten und Furchen, die von einem arbeitsreichen Leben herrühren.

Ganz anderes die Arbeiten von Friedel Wagener. Auch er arbeitet mit Holz, aber ebenso mit Marmor, Speckstein und Alabaster. Seine Skulpturen zeigen keinen roten Faden. Ihnen ist aber allen eine brillante Formgebung, Linienführung oder Wölbung und Symmetrie zu Eigen.

Die Ausstellung „Polychrom“ kann noch bis zum 12.01.2020 immer sonntags von 14 bis 16 Uhr im Alten Rathaus besucht werden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019