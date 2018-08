Werkstatt zur digitalen Kommune

Anzeige

Wer in der Zukunftswerkstatt mitmachen will, sollte sich bis zum 10. September im Rathaus für die Veranstaltung anmelden – entweder telefonisch bei Martina Merx unter 06203/10 12 21, oder per E-Mail an gemeinde@heddesheim.de. Die Gemeinde stellt auf ihrer Internetseite (www.heddesheim.de) zudem ein Online-Formular zur Anmeldung bereit. red/agö

Info: Infos und Anmeldeformular: www.heddesheim.de

© Südhessen Morgen, Montag, 06.08.2018