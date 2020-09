„Wertschätzung für große Verdienste“

„Es ist ein nicht ganz einfaches Jahr für unseren großen Verein“, sagte Wolf-Günter Janko, der 1. Vorsitzende der Turngemeinde Heddesheim, beim Ehrungstag. In der großen Gymnastikhalle im Untergeschoss des Vereinshauses trafen sich die zu Ehrenden, natürlich unter Einhaltung sämtlicher Corona-Regeln. „Dieser Ehrungstag ist eine Wertschätzung für treue Mitgliedschaft und für Mitglieder, die sich durch ihr Engagement große Verdienste erworben haben“, so Janko.

Die TG ist mit rund 1250 Mitgliedern in neun Abteilungen der größte Verein im Ort. Erstmals wurden treue und verdiente Mitglieder sowie erfolgreiche Sportler nicht am selben Tag geehrt. „Auch hier hat die Corona-Pandemie ihre Finger im Spiel. Es geht leider ein Stück Gemeinschaft verloren“, stellte Janko fest. Die Sportler werden zu einem späteren Zeitpunkt geehrt. Auch aufs Händeschütteln müsse dieses Mal verzichtet werden.

In seiner Ansprache zu den Ehrungen treuer Mitglieder blickte der Vorsitzende auf die Ereignisse ihrer Eintrittsjahre in die TG zurück. Er erwähnte politische, gesellschaftliche und sportliche Höhepunkte, und manches geehrte Mitglied gab dazu eigene Erinnerungen preis. Unterstützt wurde Janko von Matthias Bauer und dessen Vater Hermann Bauer. „Den Hermann brauche ich ja nicht vorzustellen, er ist einfach die TG“, sagte Janko.

Hartmut Treiber wurde für seine inzwischen 27-jährige, ehrenamtliche Tätigkeit in der Karateabteilung geehrt. Er hat in zahlreichen Projekten mitgewirkt und war als Trainer und Betreuer aktiv. „Die heutige Ehrung ist ein i-Punkt für deinen enormen Einsatz“, sagte Janko und überreichte eine Urkunde vom Deutschen Karateverband. Zwischen den Ehrungen untermalte Norbert Galm die Pausen mit Liedern aus den jeweiligen Eintrittsjahren.

55 Geflüchtete integriert

Zum Ehrenmitglied ernannt wurde Günther Jöst, der aber nicht selbst anwesend sein konnte. Erst als Handballer, später als Trainer und Abteilungsleiter zählte er zu den Aktivposten der TG.

„Heute haben wir 1295 Jahre geehrt, und dies nicht nur in einer Altersgruppe. Von Jung bis Alt ist alles vertreten“, stellte TG-Chef Janko fest und freute sich: „Der Verein lebt, da ist Dynamik drin.“ Er informierte auch, dass derzeit 55 Asylsuchende und Geflüchtete in der TG integriert sind. „Ich wünsche mir, dass wir so offen bleiben“, sagte er zum Abschlussschluss. diko

