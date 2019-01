Wespentaille und Insektensterben

Da stockt selbst der langgedienten Bahnbediensteten fast der Atem: „Der ICE nach Kassel fährt pünktlich ein“, hört man die Lautsprecherdurchsage. Das hatte die Dame noch nicht erlebt. Vom Glaube fallen auch zwei Bahreisende ab, die eben noch Erfahrungen austauschten, wie man den überteuerten Fahrpreisen der Bahn entgegenwirken könne. Glücklicherweise gibt es letztlich doch noch eine Verspätung, und das Fahrgastrechtsformular kommt zum erhofften Einsatz.

Die Bahn mit ihrer „Pünktlichkeit“ und Preispolitik machte den Auftakt zum 35. Kabarett-Programm der Weinheimer Spitzklicker: Die Volkshochschule hatte ins Bürgerhaus eingeladen, knapp 300 Besucher kamen und fühlten sich bei den Witzen über die Bahn gleich verstanden. Ebenso bei den Bemerkungen über den heißen Sommer 2018.

Nur das Salatblatt war grün

Oft sei bei den vielen Monaten des Grillens im Freien die Sehnsucht nach inhäusigem Essen dominant gewesen. Und das einzige Grün bei der anhaltenden Trockenheit war das Salatblatt auf dem Teller. Einzig der von Franz Kain dargestellte Mime hatte Glück: 14 Tage nur Gummistiefel und Friesennerz an der nordschottischen Westküste.

Also Augen auf bei der Wahl des Urlaubsziels. Und weiter ging’s mit dem Internet: Frau Schühne kommt in einen Markt für Elektroartikel, und der clevere Verkäufer ist vorbereitet. Dank der Cloud weiß er, dass die Kundin einen Kühlschrank benötigt und hat das passende Modell organisiert, basierend auf den Daten ihres Kaufverhaltens. Palm-oliv, erfuhr man danach, sei die neue Trendfarbe in Nagelstudios. Mannheim besitze mittlerweile 44 Studios, sogar in Heddesheim gibt es zwei: „Also nix mehr mit dem gemütlichen Abend auf dem Sofa, dazu Rotwein und mit dem Knipser Fußnägel durchs Wohnzimmer katapultiert.“

Dann war da noch die neue Datenschutz-Grundverordnung, ein gefundenes Fressen für die Kabarettisten: Zwei Herren stehen zusammen und betrachten ein Fotoalbum. Doch sie sehen nur geschwärzte Fotos. „Das ist die beste Freundin meiner Kleinen.“ Auf die Frage, wie sie denn heißt, folgt die Erkenntnis, dass „die Kleine“ das auch nicht weiß. Alles nur noch verschlüsselt, keine Namen, keine Wohnadresse, rein gar nichts Persönliches. So heißt der Codename der Freundin „Wunschkind 2/14“, oder kurz WUZ-2. Es lebe der neue Wahn!

Politisches gab’s auch: „Der Einzige, der geschlossen hinter Frau Merkel steht, ist der Berliner Flughafen!“ Oder die Klasse 5A mit Schülern wie Donald, Kim, Vladimir, Victor oder Recep Tayyip mit ihren Interpretationen von Mein, Dein und anderen Wahrheiten.

Oder die Schlagkraft der Bundeswehr: Der (nicht wirklich existierende) Feind lache sich angesichts nicht funktionierender Waffen tot, es fehle Geld für die Unterhosen der Soldaten – Hauptsache für Ursulas Haarspray reicht‘s. Jeder zweite Europäer, so eine andere erschütternde Erkenntnis, sei mittlerweile zu dick: drei Reihen Brust anstatt einer Wespentaille. Der Trend scheine zu lauten: „Du darfst vor Dummheit brummen. Sei lieber ein dürrer Depp mit BMI, als ein dicker Nobelpreisträger in spe!“ Eine vernünftigere Variante wäre doch: „Spannt der Gürtel auf dem Ranzen, muss ich noch ein Loch rein stanzen!“ Das Publikum klatschte begeistert.

Werbe-Rap für Jungsänger

Aber Wespentaille oder das Lied „Summ, summ, summ“ brachten ein sehr ernstes Thema auf die Bühne, das Insektensterben. Eine Autofahrt durch die sommerliche Abenddämmerung – und es klebten keine Insekten mehr auf der Windschutzscheibe. Kaum Bienen, Wespen oder Hummeln waren im vergangenen Jahr auszumachen. Monokulturen, Überdüngung, Glyphosat seien schuld und auch die Gier des Menschen. Die Warnung erfolgte in Reimform: „Ein Wandel, der muss her, ein schneller, denn sonst liegt nur Chemie auf dem Teller!“

Auch die Wechseljahre mussten herhalten. Das standesamtliche Bekenntnis „Ich bleib‘ Dir treu bis ans Ende Deiner Tage“ bekam eine völlig neue Bedeutung. Kain zu Susanne Mauder: „Je größer das Publikum, desto länger dauert’s, bis der Groschen fällt.“

Noch einen Glanzpunkt setzten die Spitzklicker, als es ums Thema Nachwuchsprobleme bei Männergesangvereinen ging: Ein Werbe-Rap für junge Neusänger brachte den Saal erneut zum Toben – bis zum Schluss wurde es ein wunderschöner Abend für die Gäste.

