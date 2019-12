Winkler bald Pensionär

Amtsleiter Franz Winkler (Bild) saß bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Heddesheim letztmals mit am Tisch. „Er geht ab März in Ruhestand und hat im neuen Jahr Resturlaub“, kündigte Bürgermeister Michael Kessler an. „Mister Bürgerservice“ habe seine Arbeit als Ansprechpartner für die Bürger gelebt und in mehr als drei Jahrzehnten Verwaltungstätigkeit in Heddesheim hervorragende Leistungen erbracht. „Der Bürgerservice ist ein Vorzeigeprojekt der Gemeinde und trägt auch Deine Handschrift“, lobte er seinen Noch-Mitarbeiter, der auch in Grundstücksfragen immer fundiert habe Auskunft geben können. „Wir wünschen Dir alles Gute und Gesundheit“, sagte er im Namen aller Räte, die dies mit herzlichem Applaus unterstrichen. „Ich bin stolz darauf, 36 Jahre in der Gemeinde gearbeitet zu haben, in der ich geboren und aufgewachsen bin“, dankte Winkler für die lobenden Worte. Im Rat habe er viele Entscheidungen miterlebt, die die Gemeinde „zu einem lebens- und liebenswerten Ort gemacht haben“. agö (BILD: Görlitz)

