Winter löst sich in Rauch auf

Wer nicht am Zug teilnehmen konnte, der wurde von den Vorbeiziehenden mit Brezeln, vor allem aber Süßigkeiten versorgt. Bunte Truppen zogen durch die Straßen, zu Fuß oder auf teils aufwändig geschmückten Festwagen. Musik-Fußgruppen unterhielten, historische Traktoren (Albert Schmidt) begeisterten vor allem die Väter am Wegesrand. Käferlein und Schmetterlinge, bunte Vögel aus den Kindergärten stimmten auf die warme Jahreszeit ein.

Die wohl größte Gruppe des Umzuges waren die der Baumeister und -helfer, Schülerinnen und Schüler in Arbeitsmontur, mit Helmen, Werkzeugen. Ihnen direkt folgten die Maler der Johannes-Kepler-Schule, die aber den Frühling allgemein bunt gestalten wollen. Bunt und fröhlich war der Umzug. Auch am Festplatz herrschte gute Stimmung, die Fahrgeschäfte blühten zumindest kurzzeitig auf. Viele Besucher zogen sich dann aber doch in schattigere Bereiche zurück. In Heddesheim ist der Frühling jedenfalls (gut) angekommen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.04.2018