Winterliche Freizeitfläche wächst nur millimeterweise

Seit Samstag ist Heddesheims Eismeister Uwe Menz am Werk, bis Allerheiligen soll die Laufbahn fertig sein. Millimeter für Millimeter wächst die Schicht, über die mit Beginn der Saison die Kufen der Wintersportbegeisterten gleiten. Bei den spätsommerlichen Temperaturen der vergangenen Wochen hatte Menz noch Zweifel, doch inzwischen ist er ziemlich sicher: „Zu 90 Prozent schaffen wir das bis zum 1. November.“

Auf dem Eis selbst ändert sich nichts für die Besucher – im Umfeld schon. So hat der Bauhof der Gemeinde Wildwuchs außerhalb der Bahn beseitigt und damit den Blick auf die Bergstraße wieder freigemacht. „Das ist schließlich einer unserer Trümpfe“, erklärt der Eismeister. Eislaufen unter freiem Himmel und mit Blick in die Landschaft, das gibt es sonst nirgendwo in der Region.

Aller Anfang ist schwer. Zweieinhalb Zentimeter haben Menz und seine Mitstreiter bislang geschafft. Denn die ersten Schichten entstehen millimeterweise per Hand. Von fünf Grad plus auf 14 Grad minus muss die Bodentemperatur innerhalb einer Woche sinken. Erst dann kann das Wasser langsam aufgetragen werden. Von einem Hydranten aus verteilen es Menz und seine Leute innerhalb der ovalen Bande. Drei bis vier Stunden täglich. Zwischen drei und vier Millimeter wächst das Eis so jedes Mal.

Seit gestern ist Halbzeit. Damit hat die Stunde derjenigen Sportler geschlagen, die hier zum Eisstockschießen oder zum Eishockeyspielen kommen. Sie legen ihre Spielfeldmarkierungen auf die entstandene Eisfläche. Zwar gibt es diese auch auf dem Boden, doch mit bis zu fünf Zentimetern darüber sind sie nicht mehr zu erkennen. „In der SAP Arena wird mit Osmosewasser gearbeitet“, erläutert der Eismeister einen entscheidenden Unterschied. Während dieses sterile Wasser glasklar ist, weist herkömmliches Leitungswasser unter anderem Kalk auf, der die Sicht trübt. Das jetzt aufgebrachte farbige Stoffband ist dagegen auch dann noch zu sehen, wenn die Eisfläche komplett ist.

400 000 Kilometer zurückgelegt

Für die nächsten zweieinhalb Zentimeter kommt nun die feuerrote Eismaschine zum Einsatz. „Rund 400 000 Kilometer hat sie auf dem Buckel“, weiß Menz. 1400 Liter Wasser sind an Bord. Dieses wird mit einer Temperatur von 60 Grad auf die vorhandene Fläche aufgetragen. „So verbindet es sich besser“, erklärt der Experte die Funktionsweise des Gefährts, das 2001 gebaut wurde und in Heddesheim schon seit mehr als zehn Jahren im Einsatz ist. Rat holt sich Menz noch immer bei einem alten Hasen. „Siegmund Schmitt ist unser Eisbär“, sagt er anerkennend. Seit 26 Jahren arbeitet Schmitt für die Gemeinde und auf der Eisbahn, bis Ende 2019 steht er seinem jungen Kollegen noch mit Rat und Tat zur Seite.

Rund 55 000 Besucher zählt die Eisbahn pro Saison. Dass es früher 100 000 gewesen sein sollen, will Schmitt so nicht stehen lassen. „Früher gab es Eislaufzeiten, da war nach zwei Stunden Schluss“, erinnert er sich. Wer nach der Pause erneut aufs Eis ging, musste zum zweiten Mal zahlen und wurde erneut als Besucher gezählt. Heute ist die Laufzeit nicht mehr beschränkt. Und die Eintrittspreise sind stabil geblieben, wie Helena Platz aus dem Rathaus versichert. Erwachsene zahlen 3,20 Euro, Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren nur 2,20 Euro. Rund 90 000 Euro nimmt die Gemeinde damit ein, weit weniger, als die Eisbahn kostet. So bleibt am Ende ein jährliches Defizit von rund 340 000 Euro für das winterliche Freizeitvergnügen.

