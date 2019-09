„Wir“ als Motto der großen Feier

Heddesheim.Die Heddesheimer Hans-Thoma-Schule hat fünf erste Klassen zum neuen Schuljahr 2019/2020 begrüßt. 117 Erstklässler starteten bei der Einschulungsfeier in der Nordbadenhalle in das Abenteuer Schule. Rektorin Dagmar Knispel-Gottauf stellte in ihrer Eröffnungsrede das „Wir“ in den Vordergrund. Die Zweitklässler führten unter der Anleitung von Anja Dehnen ein kleines Theaterstück „Das kleine Wir“ auf . Als besonderes Willkommensgeschenk hatten sie für alle Erstklässler auch ein kleines „Wir“ aus Papier gebastelt. Der Förderverein übernahm die Bewirtung der Gäste. mic (Bild: M. Schäfer)

