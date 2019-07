Wirtin putzt vorerst mit Mineralwasser

Marianna Pollani hat in der Küche ihres Cafés am Dorfplatz gut zu tun. Draußen an den Tischen warten Gäste auf ihr Frühstück und genießen das schöne Wetter am Dienstagvormittag. Dass das Wasser aus den Leitungen mit Keimen belastet sein könnte, bereitet der Wirtin natürlich Sorgen – und zusätzlichen Aufwand. „Selbst zum Putzen nehme ich derzeit nur stilles Mineralwasser“, erklärt Pollani.

Vergangene Woche sei ihre Familie an einem Magen-Darm-Infekt erkrankt – jetzt fragt sie sich natürlich, ob das schon mit dem Leitungswasser zu tun gehabt haben könnte. So oder so geht sie auf Nummer sicher. Der Eisportionierer und das Messer zum Kuchenschneiden liegen in abgekochtem Wasser, und auch das Glas zum Espresso wird aus der Flasche befüllt. Für die Hände greifen Pollani und ihre Mitarbeiterin zusätzlich zu einem Fläschchen mit Desinfektionsmittel.

Immerhin der Kaffee läuft wie gewohnt aus der Maschine – so, wie auch bei Francesco Limonciello vom gleichnamigen Eiscafé an der Unterdorfstraße. Auf 130 Grad werde das Wasser in der Kaffeemaschine erhitzt, erklärt der Wirt und ist insgesamt relativ entspannt, was das Thema betrifft: „Unsere Spülmaschine spült heiß, und unser Fruchteis wird in Viernheim hergestellt“, berichtet Limonciello. Nur wenn Gäste ein Glas Leitungswasser bestellen, müsse er dies derzeit leider ablehnen.

Beim Trinkwasser greifen die Bürger ohnedies bereits zu Alternativen. „Stilles Wasser ist so gut wie ausverkauft“, berichtet Volker Zeilfelder, Betreiber des gleichnamigen Edeka-Markts in Großsachsen, am Dienstagnachmittag. „Morgen kommt aber eine neue Lieferung“, kündigt er an. Die größere Nachfrage bestätigt auch ein Mitarbeiter des Edeka-Markts Zipser in der Heddesheimer Oberdorfstraße. Eine frische Lieferung sei gerade erst eingetroffen, „das hat gepasst.“ Vorsorglich habe er aber noch nachbestellt.

Weil gerade bei Kindern besondere Vorsicht geboten ist, ist auch die Heddesheimer Grundschulrektorin Dagmar Knispel sensibilisiert. An der Kepler-Schule sei der Wasserspender abgestellt worden, an der Hans-Thoma-Schule gebe es ein solches Behältnis nicht. „Unsere Kinder bringen ihre Trinkflaschen von zu Hause mit, und für besonders Durstige haben wir in den Klassen einen Trinkvorrat“, erklärt Knispel. Vorsorglich hätten auch die Lehrer alle Kinder nochmals darauf hingewiesen, nicht aus der Leitung zu trinken. Sollte das Problem länger andauern, werde sie den Förderverein vielleicht um eine Wasserspende bitten. „Der Verein hat uns so schon einmal unterstützt, als es zu viel Nitrat im Wasser gab“, berichtet Knispel.

Erzieherinnen sorgen für Vorrat

Besondere Vorsorgemaßnahmen treffen auch die Kindergärten. „Wir haben heute frühmorgens eimerweise Wasser abgekocht“, berichtet beispielsweise Herma Krieg, Leiterin des evangelischen Kindergartens in der Werderstraße. Benötigt werde das Wasser ja nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Zähneputzen oder in der Küche, erklärt sie. „Wir haben auch mit den Kindern darüber gesprochen, aber die meisten waren schon von ihren Eltern informiert“, erklärt Krieg. Solange es noch keine Entwarnung gebe, werde man eben weiter früh aufstehen und Wasser auf Vorrat abkochen, sagt sie.

