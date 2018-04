Wissen kindgerecht vermitteln

Anzeige

Weitere Projekte geplant

In den Büchern wird kindgerecht Wissen in einer großen Themenvielfalt vermittelt. Die Reaktionen der Schüler fielen entsprechend positiv aus. Sebastian etwa findet es gut, dass man sich mit den Büchern auf Referate vorbereiten kann. Maja meinte: „Im Internet ist die Auswahl zu groß, es dauert zu lange bis man beim eigentlichen Thema ist.“ Die Schüler waren sich einig: Beim Arbeiten mit dem Internet ist die Gefahr, sich ablenken zu lassen, sehr groß. Nadir meinte, dass man die Pausen nutzen kann, um in den Büchern zu lesen. Auch Klassenlehrer André Weber ist überzeugt, dass durch den Einsatz der Buchreihe die Vorbereitung auf Referate und Projekte gezielter angegangen werden könne.

Nach der Übergabe der Spende setzten sich Elizabeth Benois und Katharina Kumpf mit Robert Rosenberg und Jens Drescher zusammen, um über weitere, zukünftige Projekte zu beraten. „Die Schülerinnen und Schüler wollen wir mit der Wirtschaft zusammenbringen“, sagte Kumpf – ein Vorhaben, dass die Pädagogen sehr freute. diko

