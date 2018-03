Wohlstandsmüll eingesammelt

Anzeige

Klaus Wagner stand mitten im Bauhof mit einer bunten Karte der Heddesheimer Gemarkung in der Hand, um den ehrenamtlichen Müllsammlern zu erklären, wer in welchem Gebiet eingesetzt wird. Wolfgang Unverricht, Bauhofleiter der Gemeinde Heddesheim, verteilte Handschuhe, Müllsäcke und Papiergreifzangen, damit die Arbeit bei eisiger Kälte so angenehm wie möglich erledigt werden konnte. 15 Erwachsene und sechs Kinder kamen, um den in den entlegensten Winkeln wahllos weggeworfenen Wohlstandsmüll rund um Heddesheim einzusammeln.

Maria Landenberger freute sich neben den Stammkräften, auch neue freiwillige Helfer begrüßen zu können. Mit vier Jahren war Ilian der jüngste Teilnehmer, Werner Nitsche der Senior. Was zusammen kam, löste wieder Kopfschütteln aus. Der Pakistani Ahmed, 26 Jahre, und der aus Afghanistan stammende Nangilay, 23 Jahre, waren zum ersten Mal bei der Sammelaktion dabei. Sie staunten, was da alles in der Flur, in Gebüschen, unter Bäumen und in den Feldern lag. Die Klassiker sind alte Autoreifen und Flaschen aller Art. Ute Bund fand eine Unzahl Piccolo-, Wein- und Wodkaflaschen. Günter Urban staunte über mehrere fünf Kilogramm schwere Pakete, in denen Rigips-Platten verpackt waren. „Da werfen Menschen einfach Legosteine in den Acker, nicht zu glauben“, sein Kommentar.

Neben einem Container, der mit einer Kette verschlossen ist, liegen Plastikrohre. Wolfgang Unverricht ist sich sicher, dass der ursprüngliche Eigentümer den Schrott in den Container werfen wollte, der Einfachheit halt halber aber daneben legte. Müllsäcke mit Glaswolle sowie Fliesen, Tapeten- und Gipsreste, aber auch Pornohefte wurden eingesammelt. Die Eternitabfälle werden im Sondermüll landen, versicherte Unverricht.