Wohnen bei der Alten Schmiede

Im Herzen von Heddesheim verschwindet eine weitere Scheune mit dem charakteristischen Spitzdach. Auf dem Anwesen in der Oberdorfstraße 19 sollen das bestehende Wohnhaus und die Scheunen abgerissen und durch zwei Doppelhäuser ersetzt werden. Der Bauausschuss der Gemeinde hat dem Vorhaben zugestimmt, die letzte Entscheidung liegt jetzt beim Landratsamt.

„Wir haben das Vorhaben nicht zum ersten Mal hier“, erinnerte Bürgermeister Michael Kessler an die lange Vorgeschichte des Projektes und fügte hinzu: „Wir hoffen, dass wir jetzt eine bessere Lösung als die ursprüngliche haben.“ Eine Hoffnung, die auch der stellvertretende Bauamtsleiter Christian Pörsch teilt. „Die Planung wurde Stück für Stück besser.“ Und moderater, könnte man ergänzen. In einem ersten Aufschlag sollte durch einen Umbau der Scheune, die einst zur Schmiede der Familie Urban zählte, ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen entstehen, im zweiten waren es noch drei. Jetzt gibt es einen neuen Architekten und einen neuen Ansatz. Der Entwurf orientiert sich an der heute bereits vorhandenen L-Form der Gebäude und sieht vier Doppelhaushälften in zwei voneinander getrennten Häusern vor. Autos sollen nicht auf dem vergleichsweise kleinen Grundstück stehen, sondern allesamt in einer Tiefgarage mit acht Stellplätzen verschwinden.

Die Ein- und Ausfahrt über die Gartenstraße sieht die Gemeinde als unkritisch an. „In der Gartenstraße ist ja keine Rushhour“, trat Bürgermeister Kessler Bedenken entgegen. Sein Bauexperte Pörsch verwies zudem auf die Bauaufsicht des Kreises. „Bei Ausfahrten nimmt er es mittlerweile sehr genau, die vorgeschriebenen Radien müssen exakt eingehalten werden.“

Großer Keller, mehr Grün

Damit die acht Stellplätze unterirdisch geschaffen werden können, wird fast das gesamte Grundstück unterkellert. „Das bringt größere Freiflächen und mehr Grün“, hob Pörsch einen positiven Aspekt hervor. Ähnlich wie bereits heute, wird es zwischen beiden Doppelhäusern eine zwei Meter hohe Mauer entlang der Oberdorfstraße geben. Eine Verbesserung erwartet die Gemeinde beim Fußweg. Dank des Entgegenkommens des Eigentümers könne dieser künftig durchgehend einen Meter breit sein, hieß es. „Das ist die bisher beste Lösung an einer nicht unkritischen Stelle“, fasste Kessler zusammen: „Wir waren in der Vergangenheit schon mit schlechteren Varianten einverstanden.“ Bleibt die Frage, für wen die Objekte erschwinglich sein werden, denn, so schränkte der Bürgermeister ein: „Billig wird das mit Tiefgarage nicht.“

Weitgehend einig war sich der Ausschuss in der Ablehnung einer beleuchteten Werbeanlage an einem Gebäude neben der Tankstelle in der Viernheimer Straße. „Viele Bebauungspläne schließen so etwas ausdrücklich aus, weil es städtebaulich nicht gewünscht ist“, erläuterte Pörsch. In diesem Fall wäre die Anlage theoretisch denkbar. „Wenn man sich das an jeder freien Wand vorstellt, dann ist das überhaupt nicht förderlich fürs Ortsbild“, plädierte Pörsch vom Bauamt für eine kritische Prüfung.

Gegen „städtische Verhältnisse“

„Wir schaffen Präzedenzfälle“, mahnte auch Kessler. „Einmal genehmigt, ist dem Tür und Tor geöffnet“, schloss sich Daniel Gerstner (SPD) an. „Städtische Verhältnisse“ befürchtete Ulrich Kettner (Grüne). Ingrid Kemmet stimmte ein: „Wenn wir es da genehmigen, müssen wir es überall tun.“ Einzig Volker Schaaf (CDU) gab sich moderat: „Mich würde das nicht stören.“ Bei Enthaltung der CDU lehnte der Bauausschuss das Vorhaben einstimmig ab.

