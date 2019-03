Wohnung als Einbruchsschutz

Gut gelaunt begrüßte Gerhard Berger, Vorsitzender des Reitvereins Heddesheim, rund 50 Mitglieder zur Hauptversammlung. Denn deutlich positiv fiel sein Rückblick auf das Jahr 2018 aus. Nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, wie später Schatzmeister Maic Sikorsky näher erläuterte. Doch dieser Punkt legte das Fundament für den Tagesordnungspunkt Investitionen.

Der Reitverein möchte nämlich auf dem Gelände eine Wohnung einrichten, um rund um die Uhr jemanden vor Ort zu haben. Ergänzend, denn im Juni des vergangenen Jahres waren Unbekannte in den Einstellerstall (Boxen, in denen auch Nichtvereinsmitglieder ihre Pferde unterstellen) eingedrungen und hatten Boxentüren geöffnet sowie Strohballen über das Gelände verteilt. Dies hatte zwar nicht direkt zu erheblichen monetären Schäden geführt, aber einige Pferde doch verängstigt.

Um künftig die Sicherheit der Pferde weiterhin zu gewährleisten, installierte der Verein eine Video-Anlage, die mittels Bewegungsmelder aktiviert wird. So ist jetzt rund um die Uhr eine Überwachung der Anlage sicher gestellt. Der Bau der Betriebswohnung wird beantragt, der Umfang soll vom Verein finanziell zu stemmen sein. Diskussionen gab es hinsichtlich des Angebotes des Kreditinstitutes. Der Vorstand möge doch prüfen, ob es nicht vielleicht günstigere Kredite gebe. Schließlich wurde die Kreditaufnahme genehmigt, denn „es muss weiter gehen!“, wie aus der Runde zu vernehmen war.

Genauso, wie man es eben von einer erfolgreichen Einheit zwischen Reiter und Pferd erwartet, geben sich die Reiter als harmonische und humorvolle Einheit. So nimmt es wenig wunder, dass die verschiedenen vom Verein durchgeführten Veranstaltungen wie der Tag der offenen Tür oder das Sommerreitturnier gut besucht waren und es von allen Seiten viel Lob gab. Auch das Weihnachtsreiten unter dem Motto „Film & Musical“ war selbstredend ein toller Erfolg. „Eine coole Sache!“ erinnerte sich Berger. „So mit Einlagen a la James Bond oder den Blues Brothers“. Das führte unter anderem zu einer Spende der ProCent Initiative der Firma „Daimler“.

Bedenken wegen Straßenbau

Auch Neues probierten die Reiter. So begeisterte Mara Barth mit dem seilspringenden Schulpferd Monaco in Heppenheim, beim Sonnertagszug hatten die Reiter mit ihren Vierbeinern eine führende Rolle. Wörtlich, denn sie bestimmten am Kopf des Umzugs das Tempo. Die Freiwillige Feuerwehr Heddesheims führte im Juli eine Übung auf der Reitanlage durch. Diese brachte zutage, dass ein Wasseranschluss nicht zur Feuerwehrausrüstung passte, im Brandfalle also nicht nutzbar gewesen wäre. Dieses Problem wurde umgehend gelöst – in der Hoffnung, dass der neue Anschluss nie gebraucht werden möge.

Maic Sikorsky wurde für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit mit der silbernen Ehrennadel und einer Urkunde geehrt. Mit Blick auf das Jahr 2019 sehen die Reitsportfreunde dem Bau der Verbindungsstraße zwischen Heddesheim und Muckensturm etwas besorgt entgegen, befürchten sie doch, dass gerade zum Sommerreitturnier die Zufahrt zur Reitanlage problematisch ein könnte. Gewonnen hat der Verein aber bereits! Die J.J.Darboven Vereinsinitiative sponsert den Verein. Ebenso wie viele großzügige Spender und Kreditgeber dem Verein viele „Baumaßnahmen“ ermöglichten. „Dafür möchte ich mich im Namen des Vereins ganz herzlich bedanken“, schloss Berger seinen Jahresbericht.

Und schließlich überbrachte er den Mitgliedern gleich die frohe Botschaft, dass zehn von ihnen sich aktiv am Heddesema Dorffeschd „beteiligen dürfen“. Zum eigenen Vergnügen und dem Wohle ihres Vereins. Der Applaus hier war zaghaft, die Entscheidung ihres Vorsitzenden aber wurde letztlich „gerne“ akzeptiert. Der Verein präsentiert sich derzeit gut aufgestellt und mit einer ebensolchen Perspektive für die Zukunft.

