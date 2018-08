„Wollt Ihr mich veräppeln?“

„Das gibt es nicht. Ich bin erst das zweite Mal in diesem Jahr hier“, sagte Birgit Fey aus Leutershausen, als sie von Bürgermeister Michael Kessler erfuhr, dass sie in diesem Jahr bereits die 300 000. Besucherin am Badesee ist. Krankheitsbedingt konnte sie einige Jahre nicht den Badesee besuchen, jetzt wurde sie von Schwimmmeister Daniel Dommberger und Michael Kessler als Jubilarin begrüßt. „Ihr wollt mich wohl veräppeln?“, war ihr erster Kommentar. Doch als Kessler ihr eine Jahreskarte für 2019 und ein T-Shirt von Heddesheim überreichte, lachte sie glockenhell und freute sich riesig über die Präsente.

Die Friseurin hat derzeit Urlaub und nutzt den Besuch in der Nachbargemeinde zum Entspannen. „Bis 14 Uhr werde ich wohl bleiben, die Temperatur entscheidet, wann ich gehe“, sagte sie. Birgit Fey sucht sich einen Platz im Schatten aus. „Das finde ich besonders toll, diese herrlich großen Bäume und der Blick zur Bergstraße“, so die Gewinnerin.

Gemütliches Ambiente

Das satte Grün der Rasenfläche und das gemütliche Ambiente vor dem Kiosk mit dem Karibikflair findet Fey super. „Im See zu schwimmen macht richtig Spaß“, lobte die Leutershausenerin die gesamte Anlage, dazu gehören auch die großzügigen Parkmöglichkeiten. „So stelle ich mir einen gelungenen Urlaubstag vor“ strahlte Birgit Fey und ging in den See. Michael Kessler strahlte auch als er erzählte: „Wir haben in diesem Jahr bereits Mehreinnahmen von 40 Prozent gegenüber den kalkulierten Zahlen“.

Im letzten Jahr lagen die Einnahmen bei 450 000 Euro, jetzt wurden bereits 650 000 Euro eingenommen. „Der letzte heiße Sommer 2013 brachte 345 000 Besucher an den See. Wenn es gut läuft, übertreffen wir die Zahl in diesem Jahr“, so Kessler. Der Badesee schließt am Sonntag, 9. September.

Das Hallenbad eröffnet am Montag, 3. September. „Unsere Investitionen, die wir permanent leisten, machen sich bezahlt. Der Badesee ist in der gesamten Region sehr beliebt“, stellte Kessler fest und erwähnte, dass die Gemeinde trotz der guten Besucherzahlen noch mit einem erheblichen Zuschussbetrag rechnet. diko

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.08.2018