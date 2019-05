„Workshops, Tanzen; und Spaß“

Zwei Tage Tanzturnier, Workshops, offenes Tanzen und jede Menge Spaß: Das verspricht das Line Dance-Tanzturnier „German World of Dance 2019“, das am Wochenende des 1. und 2. Juni erneut im Heddesheimer Bürgerhaus stattfindet. Beim Line Dance wird in Gruppen hinter- und nebeneinander getanzt. Dazu wird inzwischen nicht nur Country, sondern häufig auch Popmusik gespielt, die Tänze sind passend dazu choreografiert.

Bereits zum 10. Mal wird die World of Dance in Deutschland ausgetragen. Die Ausrichter des Turniers, die in Viernheim gegründeten Renegades Line Dance just for fun (inzwischen Bermersheim) feiern dieses Jahr selbst ihr 20-jähriges Bestehen. Für die Musik sorgen Dj’ Nello Boß und seine Frau Silke. Als Gäste und Wertungsrichter begrüßen die Veranstalter Barbara Seelt, Rebecca Metzger, Roy Hoeben und Roy Hadisubroto und Fiona Murray. Auch Gäste und Teilnehmer aus Lettland werden wieder dabei sein. Alle Plätze im Bürgerhaus sind ausgebucht, berichtet die Pressewartin der Renegades Line Dance just for fun, Simone Götz.

Turnier am Sonntag

Das Bürgerhaus öffnet am Samstag, 1. Juni, um 11 Uhr. Danach gibt es zunächst verschiedene Workshops. Die Wettbewerbe starten um 13 Uhr. Während der Pause von 17 bis 19 Uhr können sich Teilnehmer und Gäste bei Speisen und Getränken stärken. Die Abendshowparty unter dem Motto „Glamorours“ startet um 19 Uhr. Am Sonntag geht es ab 11 Uhr mit Workshops und ab 13 Uhr mit dem Turnier weiter. Nach der Preisverleihung gegen 16 Uhr endet die 10. „German World of Dance 2019“. red

