Zähler selbst ablesen

In Kürze erstellt die Gemeinde Heddesheim die Jahresendabrechnung der Wasser- und Schmutzwassergebühren für alle Wasserabnehmer im Ort. Dazu benötigt die Verwaltung die aktuellen Wasserzählerstände. Wie schon in den vergangenen Jahren erfolgt die Erhebung durch Selbstablesung. Neu dabei ist jedoch, dass die Gemeinde mit einem Servicecenter in Saarbrücken zusammenarbeitet. Dieses Servicecenter werde ab dem 26. November alle Wasserabnehmer anschreiben, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. In dem Schreiben werden die Kunden aufgefordert, die Zählerstände bis spätestens Montag, 7. Dezember, mitzuteilen.

Die Übermittlung ist dann unter anderem mit einem im Schreiben angegebenen Passwort per Internet unter www.heddesheim.de/wasser oder auf der Startseite bei den Gemeindenachrichten unter „Zählerstandserfassung 2020“ möglich. Alternativ kann mit dem Smartphone der aufgedruckten QR-Code abgescannt und dann der Zählerstand eintragen werden. Zusätzlich ist das Hochladen eines Bildes möglich. Ebenso können die Zählerstände per Post mit der adressierten Ablesekarte übermittelt werden. Per Fax geht das an die Nummer 0681/587 50 11.

Die Zählerstände werden in der Abrechnung zum 31. Dezember hochgerechnet. Sollte keine Rückmeldung erfolgen, wird der Wasserverbrauch 2020 anhand des Vorjahres geschätzt und hochgerechnet. „Dies führt allerdings zu ungenauen Abrechnungen für das Jahr 2020 und die daraus berechneten Abschlagsfestsetzungen für das Jahr 2021“, schreibt das Rathaus. red/agö

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020